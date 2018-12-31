Erhürman: "Bugün yaşanan sıkıntıları da el birliğiyle aşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur"

“2018 yılı, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, sel felaketi ve kaybettiğimiz canlar dolayısıyla mutlulukla anacağımız bir yıl olmadı.

2019’u, halkımız için 2018’e kıyasla çok daha mutlu, müreffeh, sağlıklı ve sorunsuz bir yıl olması dileğiyle karşılıyoruz.

Bunun için yeni yılda çok daha fazla çalışacağız. Doğru alanlarda, doğru yöntemlerle, daha kaliteli ve planlı bir biçimde daha fazla üretmek, yurttaşlarımız için daha fazla ve nitelikli istihdam alanı yaratmak, bu topraklara adaleti hakim kılmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.

Sosyal ve ekonomik kalkınma konusundaki mücadelemiz Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda onurlu bir biçimde var olma mücadelesinin çok önemli bir unsurudur.

Onun içindir ki bir yandan, en kısa zamanda adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çalışmaya devam ederken, diğer yandan da gerek çözümün öncesinde, gerekse çözümün sonrasında halkımızın hak ettiği koşullarda yaşayabilmesinin sağlanması için sosyal ve ekonomik kalkınma alanındaki adımları hızla atacağız.

Kıbrıs Türk halkı çok daha zor koşulları, dayanışma, özveri ve “biz” olma bilinciyle aşmayı başarmıştır. Bugün yaşanan sıkıntıları da el birliğiyle aşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. 2019 yılının tüm halkımıza sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.”