Erhürman, Buse Savaşkan’ı kutladı: Gurur duyduk

Görüşmede CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer de hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, Buse Savaşkan’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Buse’yi takip ederken büyük gurur yaşadıklarına dikkat çeken Erhürman, Buse’nin başarısının birçok gence de cesaret vereceğine vurgu yaptı. Erhürman, Buse Savaşkan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.