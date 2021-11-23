Erhürman: Bütçe görüşmelerindeki pek çok rakam hızla anlam kaybediyor

Ana muhalefet lideri yaptığı paylaşımda döviz kurlarındaki tırmanışla ilgili olarak "CTP olarak halkımız için her türlü çalışmaya hazırız!!!" dedi.

Erhürman'ın sosyal medya paylaşımı:

Dolar 12'yi, sterlin 16'yı geçti. Euro 13.74. Bütçe görüşmelerindeki pek çok rakam hızla anlam kaybediyor. Pek çok insanın döviz cinsinden borçlu olduğu, ithalata bağımlı ekonomimiz çok ciddi bir krizde.

Singapur'u, Tayvan'ı falan bir yana bırakma, pembe rüyalardan uyanma zamanı. Hükumet önce işin ciddiyetinin farkına varsın, ciddi bir krizle karşı karşıya olduğumuzu fark etsin. CTP olarak halkımız için her türlü çalışmaya hazırız!!!