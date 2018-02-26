Erhürman: “Bütçenin Mart ortasında sonlandırılmasını bekliyoruz”

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede üretilen ürünlerin iç piyasada tüketiminin önemine işaret ederek, “Ürettiklerimizi sadece ülkedeki turizm sektörüne pazarlamayı becersek, ihraç edecek çok da fazla ürün bulamayacağız” dedi.

Erhürman bugün Candan Avunduk başkanlığındaki Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

AVUNDUK: “UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, yeni hükümetin refah düzeyini artırmasını umduklarını belirterek, “Sizlerle uyum içinde çalışacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Ülke refahı için atılacak adımlar için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydeden Avunduk, bütçenin acilen geçmesini talep etti.

Avunduk, müşavirlik konusunda verilen vaatlerin yerine getirilmesi, verimlilik ve liyakate dayalı bir kamu reformunun geçirilmesi, üretim ve ihracata odaklı bir ekonomik model geliştirilmesi, sanayicilerin haksız rekabetten kurtulması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın bir an önce çıkmasını talep eden Avunduk, organize sanayi bölgelerinin yönetimini üstlenmeye hazır olduklarını da kaydetti.

Avunduk, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesine yönelik anlaşmanın hayata geçirilmesini istedi.

ERHÜRMAN: “BÜTÇENİN MART ORTASINDA SONLANDIRILMASINI BEKLİYORUZ”

Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, bütçeyi hızla geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bütçenin omurgasının önemli oranda UBP-DP döneminde hazırlandığını hatırlatarak bu nedenle bütçeye çok fazla muhalefet edilmesini beklemediklerini kaydeden Erhürman, bütçenin Mart ortasında sonlandırılmasını beklediklerini söyledi.

“YENİ MÜŞAVİR YARATILMAMASINA ÖZEM GÖSTERİLİYOR”

Müşavirlik konusunda ilgili yasa taslağının hazır olduğunu söyleyen Erhürman, bütçenin geçirilmesinin ardından konunun Meclis Genel Kurulu’na havale edileceğini anlattı.

Erhürman bu süreçte yapılacak atamalarda yeni müşavir yaratılmamasına özen gösterildiğini de belirtti.

Hali hazırda müşavir olan ve çalışmayanların kamu bünyesinde görev yapması için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erhürman, bu bağlamda iki müşavirin Başbakanlık bünyesinde danışman pozisyonda çalışmaya başladığını aktardı.

“SIRADA KAMU REFORMU VAR”

Hükümetin kamu reformunu hayata geçirmek konusunda oldukça kararlı olduğunu anlatan Erhürman, bütçenin ardından konunun ele alınacağını dile getirdi.

Ekonominin çalışmalarının merkezinde olacağını anlatan Erhürman, üretimin önemine vurgu yaptı.

Hükümetin 4’lü koalisyon değil, halkla birlikte 5’li koalisyon olduğunu tekrarlayan Erhürman, halkın sivil toplum kuruluşları aracılığıyla katkı koyacağını dile getirdi.

“TEŞVİKLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Sivil toplum kuruluşlarının bilgi birikiminden yararlanmanın kendileri için önemli olduğunu anlatan Erhürman, ülkede ekonomiyi büyütüp, üretimi artırırken, üretimde kalitenin yakalanması için işbirliği halinde çalışmak gerektiğini anlattı.

Erhürman, ihracat konusunda “Ürettiklerimizi sadece buradaki turizm sektörüne pazarlamayı becersek ihraç edecek çok da fazla ürün bulamayacağız” diyerek üretilen ürünlerin, turizm sektörü başta olmak üzere iç pazarda tüketimi konusunda atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti.

Teşviklerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, girdi çıktı değerlendirmesi yapılması, teşviklerin üretimi ve kaliteyi artıracak şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Erhürman, kendisinin de Sanayi Odası’yla birlikte çalışmak istediğini sözlerine ekledi.