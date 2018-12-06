  • BIST 92.535
  • Altın 213,823
  • Dolar 5,3755
  • Euro 6,0956
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Erhürman: Can kaybı dörde yükselebilir

» »
Başbakan Tufan Erhürman, ülkede etkili olan yağışların yol açtığı felakete işaret ederek “Son derece üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Can kaybı 4’e çıkabilir” dedi.
Erhürman: Can kaybı dörde yükselebilir

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede etkili olan yağışların yol açtığı felakete işaret ederek “Son derece üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Can kaybı 4’e çıkabilir” dedi.

img-20181206-wa0015.jpg

Erhürman, vatandaşların polisin ve diğer yetkililerin yaptığı uyarılara uymalarını istedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve diğer bazı yetkililer, felaket bölgesi Ciklos’ta incelemeler yaptı.

Şu ana dek üç kayıp olduğunu ancak dördüncü kaybın da olabileceğini kaydeden Erhürman, ilgili birimlere bağlı ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve dördüncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

img-20181206-wa0018.jpg

Erhürman, Dikmen bölgesinde de ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydederek, burayı da ziyaret edeceğini ardından da, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi”nin birazdan kendi başkanlığında toplanacağını ve durumun görüşülerek gerekli yeni önlemlerin alınacağını belirtti.

Ölenlere rahmet, tüm halka sabır dileyen Başbakan Erhürman, son derece ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, yurttaşlara, polisin uyarılarına mutlaka uymaları ve kapatılan yollara girmemeleri çağrısı yaptı.

“Devlet adına kim görevliyse, uyarılarına muhakkak uysunlar” diyen Erhürman, resmi açıklamaların takip edilmesini de istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz şirketin hellim darbesi panik yaratttı06 Aralık 2018 Perşembe 14:14
  • “En çok zarar yeni tamir edilen ve yeni yapılan okul binalarında”06 Aralık 2018 Perşembe 13:50
  • Erhürman: “Gerekli düzenlemelerin yapılması elzem”06 Aralık 2018 Perşembe 13:50
  • Rusya’dan Rum yönetimine açık tehdit!06 Aralık 2018 Perşembe 13:47
  • İki ceset çıkarıldı06 Aralık 2018 Perşembe 13:47
  • Erhürman: “Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekillerinin maaşlarından %12 kesinti yaptık”06 Aralık 2018 Perşembe 13:45
  • Tatar: “Hataların giderilmesinin yolunu aramalıyız”06 Aralık 2018 Perşembe 13:40
  • “Tek hedef ayrımı ortadan kaldırmak, kurumlara ve ülkeye sahip çıkmak”06 Aralık 2018 Perşembe 13:35
  • Meteorolojiden nefes aldıran haber geldi06 Aralık 2018 Perşembe 13:31
  • KITREB, turistlerin dillerini bilen rehber bulunmadığı iddialarını yalanladı06 Aralık 2018 Perşembe 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti