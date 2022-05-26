Erhürman: Çayıra salıp, Mevlam kayırsın diye beklemeye devam ediyorlar!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın gündeminin akaryakıt ve tüp gaz olduğuna işaret ederek, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Erhürman, dün İskele’ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşın gündeminin akaryakıt ve tüp gaz olduğunu kaydetti.

“Yurttaşlar bayilerde tüp gaz bulamamaktan şikayetçi” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Bir de akaryakıt zammının açıklanıp bir hafta ertelenmesinin yarattığı spekülatif ortamdan. ‘Kimileri kısıtlı yakıt verirken, kimileri yakıt vermeyi durdurdu’ dediler.

Okkalı zamların yurttaşın belini büktüğü yetmezmiş gibi, bir de yokluk, spekülasyon ve kargaşa! "Yeni hükumet" eskilerinin elektrik, alkollü içki zammı, akaryakıt ve tüp gaz "marifet"lerini sergilemeye, yönetmemeye, çayıra salıp, Mevlam kayırsın diye beklemeye devam ediyor!”