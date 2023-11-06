Erhürman: Cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin mahkumlara ilişkin yaklaşımını eleştirdi, "Cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikelidir. Bunun çok tehlikeli sonuçları var" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuyla ilgili konuşan Erhürman, nüfus politikası oluşturulmadığı için ciddi sorunlarla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

“Bu politikanın hayata geçirilmemesinin çok sayıda sonucu var. Bunlar bir tanesi de maalesef hapishanede yaşanan durumdur” diyen Erhürman, yeni açılan hapisanenin yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Erhürman şöyle devam etti:

“Sonuçları yaşıyoruz… Sonuçları yaşadığımız zaman sanki sebepleri yokmuş gibi sonuçlar üzerinden çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bataklığı mı kurutursunuz, sivrisinekle mi mücadele edersiniz sorusunu anımsatıyor. Cezaevindeki insan sayısı neden artıyor? Öğrenciler üzerinden bir sorun yaşıyoruz. Çalışma izinliler üzerinden bir sorun yaşıyoruz. Mülkiyet edinme, oturma izni, vatandaşlık meselesiyle ilgili düzgün önlemler almayıp sorunlar yaşıyoruz. Suç türleri de arttı, fail de arttı, zanlı da arttı. Artmaya da devam edecek. Bir hapishane daha inşa edin, fark etmez, o da dolacak”.

Çözüm olarak da şartlı tahliye sürecinin kısaltılmasının gündeme getirildiğini belirten Erhürman, "Hapishanede tutmayalım, yollayalım deniyor. Bunun popülizmine katılmayın. Burada ciddi bir risk var. Tamam, kaçak olarak geleni geri gönderelim, bu konuşulabilir. Ama cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikelidir. Bunun çok tehlikeli sonuçları var" dedi.

"Çok tehlikeli enstürmanlar"

Söz konusu anlayışla, suça eğilimi olan insanların Kıbrıs’ın kuzeyini bir suç cenneti olarak görebileceğini vurgulayan Erhürman, “Bu işin organizatörleri, örgütler derse ki; bu suçu orada işle yakalanmazsan bu parayı al, yakalanırsan en kötü ihtimal uçağa binip memleketine gönderecekler. Bu suçu arttırabilir. Bunlar çok tehlikeli enstrümanlardır” ifadelerini kullandı.