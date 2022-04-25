Erhürman: Çocuklarımıza, torunlarımıza karşı sorumluyuz: Umudu asla yitirmeyeceğiz

İşte açıklama;

Evet moralimiz bozulacak, evet öfkeleneceğiz, evet bu halka yaşatılan bu maskaralığa tepki göstereceğiz... Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu halkın özgüvenini tahrip etmelerine asla izin vermeyeceğiz.

Potansiyeli yüksek, çok güzel bir ülkemiz, yetişmiş, kendini bu ülkede de dünyada da kanıtlamış çok güzel insanlarımız var bizim. Çocuklarımıza, torunlarımıza karşı sorumluyuz: Umudu asla yitirmeyecek, hangi konumda olursak olalım mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!..