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Erhürman: Çok sayıda ihalesiz mal verildi

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"Serdar Denktaş’ın oğlu üzerinden tartışmayı anlarım"
Erhürman: Çok sayıda ihalesiz mal verildi

Erhürman: Çok sayıda ihalesiz mal verildi

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanan ya da verilen araziler, Meclis’te tartışma konusuna neden oldu. Başbakan Tufan Erhürman, Devlet İhale Yasası’nın hayata geçmesinden bugünkü hükümet dönemine kadar ilgili yasaya dayandırılarak, çok sayıda ihalesiz mal verildiğini açıkladı. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Erhürman, 1987 yılından bugüne ise 1000’in üzerindeki eşdeğer malın çeşitli amaçlarla verildiğini ya da kiralandığını söyledi. Bu konuda 1987 yılında verilen Anayasa Mahkemesi kararına değinen Erhürman, özetle şöyle konuştu: Eşdeğer hakkı sahiplerinin şikayetlerini dayandırdıkları nokta Anayasa’nın geçici maddelerinden biridir. Bu madde Kıbrıslı Rumlardan kalan malların, eşdeğer hak mallarının  1987 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar var. Kamu yararı kapsamını dar yorumluyor, eğer bu karar üzerinden gidilirse bu tarihten sonra Kıbrıslı Rumlardan kalan malların eşdeğercilerden dışında birilerine verilmesi imkansız görünüyor. Bugüne kadar çeşitli amaçlarla verilen, kiralanan. 1000’in üzerinde bu şekilde tahsis edilen gayrimenkul var. Bir kısmı yurt, bir kısmı turizm amaçlı tahsis edildi.  Şimdi bu devlet ne yapacak? Devlet İhale Yasası geçti. Defalarca bu konu Meclis’te gündem olmuştu. Devlet İhale Yasası’nın geçmesinden bugünkü hükümetin dönemine kadar Daire’nin Yasası’na dayanarak, çok sayıda ihalesiz mal verildi. Bugünkü hükümet böyle bir şey yapmadı. Kamuoyuna yansıyan, rezerv ayırma kararı da bizim hükümet dönemimizde değil. Eski bakanlardan Ersin Tatar, Hasan Taçoy Devlet İhalesi Yasası’nı biliyordu. Nasıl oluyor da geçtiğimiz hükümet döneminde bu yasaya uyulmadan, kiralama işlemi neden yapıldı? Gelecek cevaba göre gelecek cevaba göre hareket edilecek.  Yenişehir’deki mesele ile ilgili gerek Başbakanlık gerek İçişleri Bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor. Biz susup, kalmadık. 2005 yılında yapılan değişiklikle, bu bölge merkezi iş alanı ilan edildi. Sınır, 12 kattır. Şu anda yapılan 8 kat. Bunun üzerinden tartışmak doğru değil. Serdar Denktaş’ın oğlu üzerinden tartışmayı anlarım. Şehir Plancısı değilim… Bu dönemde Devlet Malzeme Dairesi, Evkaf, Turizm Bakanlığı’nın yaptığı her türlü kiralamadan haberim olacak. Aksi takdirde böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bu işlere kriter getireceğiz. Hangi kriterlere göre kiralama yapılacak, oralardakilerin iki dudağı arasında kalmayacak.

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