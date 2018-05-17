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ERHÜRMAN: “ÇÖKMÜŞ BİR EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

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“Çökmüş bir eğitim sistemiyle” karşı karşıya olduklarını belirten Başbakan Erhürman, bu  konuda bir dizi toplantı yapıldığını ve hükümetin Eğitim Bakanı’nın arkasında olduğunu belirtti
ERHÜRMAN: “ÇÖKMÜŞ BİR EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

“OKULLARDA KÖKENE BAĞLI YOĞUNLAŞMALAR CİDDİ BİR SORUN”
Erhürman, okullarda kökene bağlı yoğunlaşmalar olmasının da ciddi bir sorun olduğunu dile getirerek, “Kıbrıs Kökenli denilen öğrencilerin özel okullara, TC kökenli KKTC vatandaşlarının kamu okullarına gitmesi ve çok küçük yaşta ayrışmaları ilerisi için çok ciddi bir alarmdır “dedi.

“ÖZEL EĞİTİM YASASINI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA MECLİSTEN GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Erhürman, “Bu eğitim sistemi bizim ihtiyaç duyduğumuz insanı üretmediği gibi ihtiyaç duymadığımız insanlar üretiyor” diyerek, “mezun olduğu alanda iş bulamayan genç işsizlerin çoğunlukta olduğu bir sisteme destek verilmekte olunduğunu bu nedenle de meslek okullarının masaya yatırılması gerektiğini” vurguladı. Özel eğitim yasasını önümüzdeki aylarda meclisten geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Erhürman, “Din ve vicdan özgürlüğünü de yeniden masaya yatırmamız lazım, sınırları nerdedir, bu konu bu toplumda yeterince tartışılan bir konu değil. Bunların tüm paydaşların işbirliğiyle yeniden ele alınması gerek” dedi.

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