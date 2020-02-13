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Erhürman: Çözüm irademizi diplomasi üzerinden anlatmalıyız

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Erhürman, Gazimağusa’da Elektrik Kurumu ve kuruma ait ambarları ve çeşitli özel kuruluşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Erhürman: Çözüm irademizi diplomasi üzerinden anlatmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da Elektrik Kurumu ve kuruma ait ambarları ve çeşitli özel kuruluşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretlerinde yurttaşlarla da bir araya gelen Erhürman, üç ayaklı yol haritasını anlattı. Çok kritik bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidildiğini söyleyen Erhürman, “İçinde bulunduğumuz koşullarda daha fazla zaman kaybetme lüksümüz olamaz” dedi.

 

“SEÇİMDEN SONRA BEŞLİ KONFERANSI TOPLAMALIYIZ”
Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra beşli konferansı toplamalıyız. Crans Montana sonrasında Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in masadan neden kalktığını ve niye o konferansın başarıya ulaşmadığını herkes gördü. Anastasiadis, siyasi eşitliği halkına anlatamayacağını söyleyerek masadan kalktı. Sonrasında da iki buçuk yıl boyunca bunu tartıştık. Güvenlik ve garantiler konularını hiç tartışmadık. Halbuki Türkiye, güvenlik ve garantiler konularında kendisinden beklenmeyen açılımlar yaptı.”

 

“OTURUP BEKLEMEK BİZE GÖRE DEĞİL”
“Bizim çözüm irademiz ortada. Bunu Annan Planı’nda da Crans Montana’da da gösterdik. Ancak tüm çözüm irademize rağmen hala doğrudan ticaret yapamıyoruz. Biz hala ülkemize direkt uçuş getiremiyoruz. Biz hala sporcularımızı uluslararası müsabakalara gönderemiyoruz. Bu çözüm irademizi tüm taraflara teker teker anlatmalıyız. Bizim tek olanağımız, kendimizi ve çözüm irademizi diplomasi üzerinden anlatmak. Şu an oturduk bekliyoruz. Oturup beklemek bize göre değil. Çünkü süreç içerisinde kaybeden biz oluyoruz. Anastasiadis’i sahaya çekecek adımları atmalıyız.”

 

“CUMHURBAŞKANI İÇERİDE DAHA AKTİF OLMALI”
“Cumhurbaşkanı, toplumuna hem içeride hem de dışarıda liderlik etmeli. Hükümetlerin kısa süreli olmasıyla oluşan siyasi istikrarsız yapı içinde, Cumhurbaşkanlığı makamının içeride daha aktif olması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı bir görev süresi var. Bu görev süresi içerisinde de hükümetler kurulup bozulurken, hükümetler arasında köprü vazifesi görmelidir.”

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