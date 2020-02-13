  • BIST 120.541
  • Altın 306,019
  • Dolar 6,0490
  • Euro 6,5611
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Erhürman: “Çözüm irademizi diplomasi üzerinden anlatmalıyız”

» »
Erhürman: “Çözüm irademizi diplomasi üzerinden anlatmalıyız”
Erhürman: “Çözüm irademizi diplomasi üzerinden anlatmalıyız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da Elektrik Kurumu ve kuruma ait ambarları ve çeşitli özel kuruluşları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

Ziyaretlerinde yurttaşlarla da bir araya gelen Erhürman, üç ayaklı yol haritasını anlattı. 

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, çok kritik bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidildiğini söyleyen Erhürman, “İçinde bulunduğumuz koşullarda daha fazla zaman kaybetme lüksümüz olamaz” dedi.

“SEÇİMDEN SONRA BEŞLİ KONFERANSI TOPLAMALIYIZ”

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra beşli konferansı toplamalıyız. Crans Montana sonrasında Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in masadan neden kalktığını ve niye o konferansın başarıya ulaşmadığını herkes gördü. Anastasiadis, siyasi eşitliği halkına anlatamayacağını söyleyerek masadan kalktı. Sonrasında da iki buçuk yıl boyunca bunu tartıştık. Güvenlik ve garantiler konularını hiç tartışmadık. Halbuki Türkiye, güvenlik ve garantiler konularında kendisinden beklenmeyen açılımlar yaptı.”

“OTURUP BEKLEMEK BİZE GÖRE DEĞİL”

“Bizim çözüm irademiz ortada. Bunu Annan Planı’nda da Crans Montana’da da gösterdik” diye devam eden Erhürman, ancak tüm çözüm iradesine rağmen hala doğrudan ticaret yapılamadığına dikkat çekti. 

Erhürman konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Biz hala ülkemize direkt uçuş getiremiyoruz. Biz hala sporcularımızı uluslararası müsabakalara gönderemiyoruz. Bu çözüm irademizi tüm taraflara teker teker anlatmalıyız. Bizim tek olanağımız, kendimizi ve çözüm irademizi diplomasi üzerinden anlatmak. Şu an oturduk bekliyoruz. Oturup beklemek bize göre değil. Çünkü süreç içerisinde kaybeden biz oluyoruz. Anastasiadis’i sahaya çekecek adımları atmalıyız.”
   
“CUMHURBAŞKANI İÇERİDE DAHA AKTİF OLMALI”

Cumhurbaşkanının, toplumuna hem içeride, hem de dışarıda liderlik etmesi gerektiğine işaret eden Erhürman, “Hükümetlerin kısa süreli olmasıyla oluşan siyasi istikrarsız yapı içinde, Cumhurbaşkanlığı makamının içeride daha aktif olması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı bir görev süresi var. Bu görev süresi içerisinde de hükümetler kurulup bozulurken, hükümetler arasında köprü vazifesi görmelidir” dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomik sıkıntılardan bitirilemedi... GAÜ Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devrediliyor..13 Şubat 2020 Perşembe 18:12
  • Asgari Ücrete itiraz süreci başladı13 Şubat 2020 Perşembe 18:11
  • Merhum Başbakan İrsen Küçük’e anıt mezar yapılıyor13 Şubat 2020 Perşembe 18:10
  • Silahla kolundan vurulan Soykan Allahkerim olayında gelişme13 Şubat 2020 Perşembe 17:15
  • Cengiz Ratip Yarın Anılıyor13 Şubat 2020 Perşembe 17:03
  • Tcg Sakarya Denizaltısı 18-22 Şubat’ta Girne’de Halkın Ziyaretine Açık Olacak13 Şubat 2020 Perşembe 16:57
  • Uluçay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni Ziyaret Etti13 Şubat 2020 Perşembe 16:42
  • Tük Heyeti Türkiye’de Temaslarda Bulundu13 Şubat 2020 Perşembe 16:37
  • Şehit Ecvet Yusuf Bugün Kendi Mezarına Defnedildi13 Şubat 2020 Perşembe 16:32
  • Geçitköy Baraj Bölgesi’ne Lavanta Fidanları Ekildi13 Şubat 2020 Perşembe 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti