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Erhürman: Çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir

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"Çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir"
Erhürman: Çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir

İşte o açıklama;

Kuzeyde işlenen suç nedeniyle aranan ve Limasol'da tutuklanan bir şahısla, güneyde işlenen suç nedeniyle aranan ve kuzeyde yakalanan şahısların uzun süren karşılıklı görüşmelerin sonucunda bugün takas edilmiş olması sevindirici ve atlanmaması gereken bir olaydır. Bu uygulama bundan sonrası için de örnek teşkil etmeli, çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir.

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