Erhürman: CTP en fazla belediye başkanına sahip parti oldu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gayriresmi sonuçlara göre CTP’nin en fazla belediye başkanına sahip olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, resmi olmayan sonuçlara yönelik bir açıklama yaptı.

Erhürman, gayriresmi sonuçlara göre, CTP’nin en fazla belediye başkanına sahip olduğunu dile getirerek, 6 ilçeden 3’ünü aldıklarını aktardı.

Oy oranlarına ise Belediye Meclis Üyelerinin belli olmasıyla bakılacağını aktaran Erhürman, “Parti yönetimi olarak, tek tek hem kazandığımız yerlerde hem de kaybettiğimiz yerlerde ciddi bir çalışma yapacağız” dedi.

Erhürman, “Bütün ülkemize hayırlı olsun… Kazanan tüm adayları tebrik ederim” ifadelerini kullandı.