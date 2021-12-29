Erhürman: CTP İktidarında Emek Piyasası Korunacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının giderlerinin dövize geçtiğini, bundan emek piyasasının büyük zarar gördüğünü vurgulayarak, göreve geldikten sonra gelirleri de dövize sabitleyeceklerini ve piyasayı koruyacaklarını ifade etti. Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret ederek, sektörün sorunlarını konuştu. Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ve milletvekili adayları da eşlik etti. Birlik üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşma yapan Tufan Erhürman, CTP’nin 23 Ocak’tan sonra hayata geçireceği uygulamaları aktardı.

“PİYASADA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK KALMADI…”

CTP lideri Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, halkın gelirlerini de dövize sabitlemekten bahsetmelerinin ardından bazı kesimlerin kendilerini “hayalcilikle” suçladığını ancak bunun hayal olmadığını vurguladı. Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinden sonra emek piyasasının darmadağın olduğunu dile getiren Erhürman, CTP iktidarında halkın alım gücü ve emek piyasasını koruyacaklarını açıkladı.

Erhürman, piyasada öngörülebilriliğin kalmadığının altını çizerken, Türkiye’de asgari ücrete yapılan zamdan sonra Kıbrıs’ta çalışmanın cazibesini yitirdiğini ve bu insanların artık Türkiye’de kalmayı tercih ettiklerini söyledi. Üçüncü ülkelerden çalışmak için adaya gelenlerin de TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden sonra artık buraya gelmek yerine başka ülkelere çalışmak için gitmeyi tercih ettiklerini kaydeden Erhürman, ara eleman bulmakta sorun yaşanacağını belirtti.

“GEÇMİŞTE DE ARA ELEMAN YETİŞTİRME POLİTİKAMIZ VARDI, ŞİMDİ DE OLACAK…”

CTP’nin geçmiş iktidarları döneminde de ara eleman yetiştirme politikası olduğunu ve 23 Ocak’tan sonra hükümete geldiğinde yine bunu uygulamak için var güçleriyle uğraşacaklarını belirten Erhürman, sektörleri de korumak için bunu yapmaları gerektiğini söyledi.

Gelirlerin dövize sabitlenmesi konusu hakkında da bilgiler aktaran CTP lideri Tufan Erhürman, “Bizim söylediğimiz, TL’yi kaldırıp piyasaya Euro sürmek değil. Bizim bahsettiğimiz, fiyatları dövize sabitlerken, gelirleri de bu şekilde hesaplamaktır” dedi. Erhürman, yurt dışından çalışmak üzere gelenler için burasının artık cazibesini yitirmesinin yanı sıra, Kıbrıslı Türklerin de artık Güney’de çalışmayı tercih ettiğini ifade ederken “Bizim yaşadığımız sıkıntı, kamu ve özel sektör çalışanının gelirlerinin Türk Lirası olması. Döviz çıktık sonra doğal olarak çalışanın alım gücü düşüyor. Alım gücü düştükçe de yoksullaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

AMCA: TÜRKİYE’DEN BURAYA İŞÇİ GETİRMEK ZORLAŞACAK

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da Türkiye’de asgari ücretin yüzde 50 oranda yükselmesinin ardından oradan buraya işçi getirmenin zorlaşacağını söyledi. Son dönemlerde 8 bin civarında Kıbrıslı Türkün Güneyde istihdam edilme olanağının açılmasının ardından Kıbrıs’ın kuzeyinde işçi bulup çalıştırmanın daha da zorlaşacağına değinen Amca, bu ülkede onurlarıyla çalışıp yaşamak istediklerini söyledi ve CTP’nin bu konuda atacağı adımları beklediklerini kaydetti.