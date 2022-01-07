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Erhürman: CTP İktidarında İhracat En Az İki Kat Artırılacak

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Erhürman: CTP İktidarında İhracat En Az İki Kat Artırılacak
Erhürman: CTP İktidarında İhracat En Az İki Kat Artırılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Ocak’tan sonra CTP iktidarında Mersin Kapısı ve Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki sorunların süratle aşılacağını söyledi ve ihracatın en az iki kat artırılacağını vurguladı. Türkiye’de ihracata dayalı yeni bir ekonomik modele geçildiğini ancak bunun Kuzey Kıbrıs için uygun bir model olmadığını ifade eden Erhürman, bu konuyu Türkiye ile istişare ederek çözeceklerini ve ülkedeki gelirleri Euro kuruna sabitleyeceklerini kaydetti. Erhürman, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekili adayları da eşlik etti.

 

“EKONOMİK VE TİCARİ İKİLİ İŞBİRLİKLERİMİZ GELİŞTİRİLECEK”

CTP lideri Tufan Erhürman, ülkenin ekonomik ve ticari ikili işbirliklerini geliştireceklerini vurgularken, girişimcilerin ve firmaların pazar payları artırılarak yurt dışında iş yapabilmeleri için uygun bir ticaret ortamının da sağlanacağını dile getirdi. Türkiye’nin uygulamaya başladığı yeni ekonomik modele göre döviz kurunun yüksek olacağını ve ihracata dayalı bir model uygulanacağını ancak bu modelin Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli olmasının çok zor olduğunu kaydeden Erhürman, bu konuda önlem almanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Erhürman, “Buna alacağımız önlem ise, gelirleri Euro’ya sabitlemektir. Tüketicinin alım gücünü korumak ve üreticinin hammaddesini zarara girmeden satabilmesi için bu modele geçmek şart. Bu formül, TL’yi tedavülden kaldırmak değil” dedi.

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“KONUT, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇOKTAN DÖVİZE GEÇİLDİ...”

Tüketicilerin aldıkları her maddenin etiketinin TL olsa bile döviz üzerinden hesaplandığını aktaran Erhürman, gümrükte pek çok malın döviz üzerinden hesaplandığını, konut ve otomotiv sektöründe ise çoktan dövize geçildiğini anımsattı. Bunlara ek olarak Kıbrıslı Rumların alış-veriş yaptıkları yerlerde etiketlerde Euro fiyatların yazıldığını dile getiren Erhürman, çalışacak işçi bulabilmek için bu formüle geçmenin şart olduğunu kaydetti.

 

“BİZE HAYALCİ DİYENLER...”

Bu konuda Türkiye’yle de gerekli istişareleri gerçekleştireceklerini ifade eden Tufan Erhürman, Türkiye’nin de TL mevduatlarını dövize endeksleyerek korumaya aldığını anımsattı. Gelirleri Euro’ya endeksleme konusunda kendilerini hayalcilikle suçlayanlara da seslenen Erhürman, “Bize hayalci diyenler uçağa binip gittiler ve ‘bizim bankalar da bu formülü uygulasın’ dediler” hatırlatmasında bulundu.

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