  • BIST 118.808
  • Altın 396,399
  • Dolar 6,8509
  • Euro 7,8167
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Erhürman: CTP yeni bir koalisyon görüşmesi içinde yer almadı! siyasi etik açısından doğru bulmayız

» »
"Ortada bir hükumet varken hükumet ortaklarından herhangi biriyle böyle bir konuyu konuşmayı siyasi etik açısından doğru bulmayız ve böyle bir şeyi asla yapmayız."
Erhürman: CTP yeni bir koalisyon görüşmesi içinde yer almadı! siyasi etik açısından doğru bulmayız

İşte açıklama;

Gün içinde, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, içinde CTP'nin adının da anıldığı yeni bir koalisyon için görüşme yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı.

Böyle bir görüşme süreci içerisinde hiçbir biçimde yer almadığımızı açıkça belirtmek isterim. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, yönetme kabiliyetini ve halkın güvenini tamamen yitirdiği açık olsa da, ortada bir hükumet varken hükumet ortaklarından herhangi biriyle böyle bir konuyu konuşmayı siyasi etik açısından doğru bulmayız ve böyle bir şeyi asla yapmayız.

Birbirini görevini yapmamakla, hukuka aykırı davranmakla, güveni sarsmakla ve ortağını kandırmakla suçlayan iki ortak ortaklığa devam edip etmeyeceklerine kendileri karar versin. Halkımız sağlık ve ekonomi konularında endişe içindeyken sergilenmekten çekinilmeyen siyasi ayak oyunlarına adımızın karıştırılmasına asla izin vermeyiz!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Üyeleri Toplandı16 Temmuz 2020 Perşembe 19:37
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde 200TL karşılığında PCR testi yapılıyor16 Temmuz 2020 Perşembe 18:35
  • Vergisiz akaryakıt ödemeleri yapıldı16 Temmuz 2020 Perşembe 18:06
  • KTMMOB Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”na ilişkin uygulamaları yargıya taşıyacak16 Temmuz 2020 Perşembe 18:05
  • Kulis haber: 4’lü koalisyon için sondaj! CTP-HP-TDP-DP Koalisyon hükumeti yeniden mi kuruluyor?16 Temmuz 2020 Perşembe 17:23
  • Türkiye’nin Akıncı yerine muhattap olarak Özersay’ı talep etmesine Akıncı’dan tepki16 Temmuz 2020 Perşembe 17:13
  • Saner: HP imar planına dokundurmayız derse hükümet krizinin çıkması muhtemel16 Temmuz 2020 Perşembe 17:05
  • Sucuoğlu: “Bakanlık pandemi sürecinde ciddi sorumluluk üstlendi”16 Temmuz 2020 Perşembe 16:47
  • Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, DP'ye sorunlarını aktardı16 Temmuz 2020 Perşembe 16:44
  • İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Tuncalı’yı ziyaret etti16 Temmuz 2020 Perşembe 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti