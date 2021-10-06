Erhürman: CTP, yerel seçimlerde her beldede aday çıkaracak

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile önümüzdeki seçimler arasındaki seçmen sayısında fahiş bir fark olması durumunda “kıyametin kopacağını” ifade eden Erhürman, CTP’nin 2022 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde her beldede aday çıkaracağını ve bu konuda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

“MECLİS’TE DESTEKLERİ BİLE YOKKEN MEMLEKETTE DİKTATÖRLÜK İLAN EDİYORLAR”

Hükümetin ilk günden beri nisap sorunu yaşadığını kaydeden Erhürman, Meclis’i kapatma basiretinin bile gösterilemediğini söyledi. Yaz döneminde Hükümet yetkililerinin kendileriyle diyaloğa geçmediğini ifade eden Erhürman, şu anda ortada hükümet olmadığını savundu. Hükümetin uzun bir süre ağzına “Anayasa” kelimesini almaması gerektiğini söyleyen Erhürman, aralıktan beridir Meclis’in de yok hükmüne getirildiğini öne sürdü. Meclis’in itibarının yerle bir olduğunu söyleyen Erhürman, “Bir yasama dönemi içerisinde 74 yasa gücünde kararname çıkarttılar. Bu ülkede başkanlık sistemi varmış gibi. Meclis’te destekleri bile yokken memlekette diktatörlük ilan ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE YAŞANANLARI UNUTMADIK”

Halkın iradesinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve Ulusal Birlik Partisi kurultayında ayaklar altına alındığını savunan Erhürman, halkın iradesini yenileyecek bir erken seçime ihtiyaç olduğunu her zaman söylediklerine dikkat çekti. Erhürman, “İrade bu kadar yıpranmışken 2023’e kadar gidecek bir icraat hükümeti kurmak bu halkla dalga geçmekti. İradenin bu kadar paspas edildiği bir noktada bunu yapmayı doğru bulmadık” diyerek, hükümet yetkililerinin bile Hükümetin halka eziyet olduğunu söylediklerini iddia etti. “DURMADAN VATANDAŞLIK VE İSTİHDAM YAPIYORLAR” “Azınlık Hükümeti durmadan vatandaşlık ve istihdam yapıyor” diyen Erhürman, kurultay ve seçim kaygısıyla hareket edildiğini söyledi. Hayatı ucuzlatacağız diye gelenlerin memleketi ne hale getirdiklerinin ortada olduğunu ifade eden Erhürman, yaşanan tüm krizleri halkın gördüğünü belirtti. Hükümeti “beceriksiz” diye nitelendiren ve halka 2022 yılını da kaybettirmekle suçlayan Erhürman, “Bu ülkenin demokrasi tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri unutulmayacak. Kurultayda yaşananlar unutulmayacak” diyerek, ülkenin demokrasi tarihine kapanmamış yaralar açıldığını savundu.

“TEMEL VİZYON, KENDİ AYAKLARI ÜZERİDNE DURAN BİR EKONOMİDİR”

CTP’nin “tutarlı” bir parti olduğunu söyleyen Erhürman, ekonomi konusunda uzun süredir çalıştıklarını ve temel vizyonun kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmak olması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “4’lü hükümet döneminde çok sınırlı kaynak aktarılmasına rağmen o dönemde hükümet, 50 milyon lira artıyla bütçeyi kapattı” diyerek, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söyledi.

“BRTK’DAN EN SON NE ZAMAN DAVET ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) da eleştiriler yönelten Erhürman, BRTK’dan en son ne zaman davet aldığını hatırlamadığını söyleyerek, bu gibi zihniyetler iktidardayken demokrasinin ayaklar altına alındığını öne sürdü. “Türkiye’den 2017 yılından beri para gelmediğine” dikkat çeken Erhürman, “Biz hükümetteyken Türkiye ile gayet normal ilişkilerimiz vardı” dedi. Hükümetin Türkiye ile imzaladığı protokolün toplam büyüklüğünün 3 milyar 250 milyon lira olduğunu hatırlatan Erhürman, “Bundan kaç para geldi şimdiye kadar? Sadece askeri harcamalar geldi. 2021’in Ekim ayındayız yılın bitmesine iki ay var. Neden bu protokol uygulanmıyor da 140 milyon lira borçlandı bu hükümet? Çünkü para gelmiyor” diye konuştu.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE İLK OLARAK NÜFUS POLİTİKASI YAPACAĞIZ”

Erhürman, genel ekonomik durumun berbat olduğunu ve Hükümetin bunun farkında bile olmadığını da savundu. Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle, bu yıl yapılacak erken genel seçimler arasındaki seçmen sayısında fahiş bir durum olması durumunda “kıyametler kopacağını” söyleyen Erhürman, “Bir senede yapılabilecek vatandaş sayısı geçmiş yıllara kıyasla çok rahat bulunabilir. Arada fahiş bir fark varsa, bu memlekette kıyametin kopacağını bilsinler” dedi. Nüfus politikasının önemine dikkat çeken Erhürman, iktidara gelmeleri halinde ilk olarak nüfus politikası yapacaklarını kaydetti.

“TÜM BELDELERDE ADAY ÇIKARACAĞIZ, ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ”

Haziran 2022’de gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erhürman, CTP’nin tüm beldelerde aday göstereceğini belirtti. Sadece Lefkoşa için değil, bütün beldelerde aday gösterme için çalışma kararı verdiklerine vurgu yapan Erhürman, adayların kesin olduğu yerlerde ilanlarını da yaptıklarını hatırlattı. Bütün bölgelerde çalışmalarını yaptıklarını kaydeden Erhürman, “Şu anda biz bütün beldelerde çalışmamızı yapıyoruz. Bütün beldelerde çalışmalar belli bir yere ulaştı” dedi. Erhürman, “Her şey o kadar yalama oldu ki bu dönemde, bu şekilde bir 5 yıl daha mı istiyor halk, buna karar vereceğiz seçimlerde. Çok kritik bir noktadayız” diyerek sözlerine son verdi.