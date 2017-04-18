Erhurman CTP’nin çeşitli ayak oyunlarıyla hükümetten gönderildiğini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman, Meclis’te en çok milletvekiline sahip olan parti olmasına karşın CTP’nin çeşitli ayak oyunlarıyla hükümetten gönderildiğini söyledi.

“BİR YILDA MEMLEKETİ PERİŞAN ETTİLER”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman, Meclis’te en çok milletvekiline sahip olan parti olmasına karşın CTP’nin çeşitli ayak oyunlarıyla hükümetten gönderildiğini söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, partisinin Geçitkale’yi ziyaretinde konuşan Erhürman, hükümet icraatlarını değerlendirirken de, “Bir yılda memleketi perişan ettiler” dedi.

Meclis’te en çok milletvekiline sahip partinin CTP olmasına rağmen çeşitli ayak oyunlarıyla hükümetten gönderildiğini söyleyen, bunun ardından partinin kurultaya gittiğini anımsatan Erhürman, bazı partililerin istifa ettiğini, bunun sonucunda statükonun devamından yana olanların “CTP’yi bitirdik” diye sevinmeye başladığını ifade etti. “Statükonun devamından yana olanların bu sevinçleri, bu ülkede 1974’ten beri varlığını sürdüren sistemi değiştirebilecek en büyük siyasi gücün CTP olduğunu bilmelerinden kaynaklanıyor” diyen Erhürman, “CTP sokağa çıkıp köy köy, mahalle mahalle gezmeye, insanlarımıza tek tek dokunmaya başlayınca bu sevincin bu kesimlerin kursaklarında kaldığını” kaydetti.

UBP-DP azınlık hükümetinin bir yılda ülkeyi perişan ettiğini savunan Erhürman, hükümet icraatlarını eleştirirken, “Bu dönem mahkemelerden dönen kararlarla, hükümetin kendisinin geriye almak zorunda kaldıklarıyla, hukuka aykırı işlemlerle, yeni müşavirlerle, usulsüz istihdamlarla, usulsüz ve hukuka aykırı vatandaşlıklarla, şaibeli ihalelerle, orman arazilerinin peşkeş çekilmesiyle, sağlıkta çözülmeyen sorunlarla, laboratuvar yangını ve trafik kazaları sonrasında yaşanan ciddiyetsizliklerle, Türkiye'deki referandum sürecine dahil olmaya çalışan bakanlarla, hesapsız kitapsız harcamalarla ve Ombudsman raporlarıyla hatırlanacak” dedi.

“BİRAZ ÖZGÜRLÜK VARSA GEÇMİŞTEKİ MÜCADELEMİZDEN KAYNAKLANIYOR”

CTP’nin kurulduğu yıl olan 1970’ten beri söylediklerinin hep ortada olduğunu ifade eden Erhürman, “bu ülkede her şeye rağmen biraz demokrasi, biraz özgürlük, biraz insan hakları, biraz üretim, biraz hizmet varsa, bunun CTP’nin geçmiş yıllarda verdiği ve halen sürdürmekte olduğu mücadeleden kaynaklandığını” belirtti.

Geçmiş dönemdeki mücadelenin kazanımlarının kendileri için yeterli olmadığını da belirten Erhürman, CTP’nin geçmişteki hatalarından ders alarak ve bu hataları bir kez daha tekrarlamayarak yoluna yeni bir dinamizmle ve heyecanla devam edeceğini ifade etti.

KALAVAÇ’TA İNSANLAR TURİZMDEN PARA KAZANMAYA BAŞLADI

Kalavaç’ta düzenlenen 6. Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği’ne katıldığını anlatan Erhürman, buradaki gözlemlerini paylaştı. Kalavaç’ın turizm açısından oldukça geliştiğini, artık turizmden para kazanmaya başladığını belirten Erhürman, Geçitkale’ye bağlı Çınarlı köyüne de gittiğini, Çınarlı’nın da turizm potansiyeline sahip bir köy olduğunu ancak aynı ortamı orada göremediğini söyledi. Çınarlı’da İncirli Mağara’nın bulunduğunun altını çizen Erhürman, “İncirli Mağara bütün Kuzey Kıbrıs’ta mağara turizmi açısından en önemli yerdir. Bu potansiyeli mutlaka değerlendirmemiz gerekir” dedi. Kalavaç Muhtarı’nın düzenlenen etkinlikte yeni mağaralar bulunduğunu ve Kalavaç’ı mağara turizmi açısından geliştireceğini söylediğini ifade eden Erhürman, “Bu demek oluyor ki bu memlekette biz istersek, çalışırsak bazı şeyleri planlayabiliriz, yapabiliriz” dedi.

VEFA BORCUMUZ VAR

1970 yılından beri bedeller ödeyerek CTP’yi bu noktaya taşıyanlara çok büyük bir vefa borçları olduğunu kaydeden Erhürman, “Aralarında kaybettiklerimiz de var. Onlara vefa borcumuzu gelecek kuşaklara olan borcumuzla birleştirip el ele vereceğiz ve yürüyeceğiz” dedi.

SOL PARTİ SOKAKTA OLUR

Geçitkale’de ev ev, kahve kahve, sokak sokak gezerek insanlarla görüşeceklerini ifade eden Erhürman, “Çünkü bizim CTP olarak bu memlekette bir vizyonumuz, bir misyonumuz var. Bizim misyonumuz bu statüko diye tanımladığımız şeyi yıkmak ve çocuklarımıza, torunlarımıza hayal ettiğimiz gibi bir sistem, bir ülke, bir yapı bırakmaktır” dedi.

CTP’nin sol bir parti olduğunu ve sol partilerin de sokakta olması gerektiğini söyleyen Erhürman, şunları kaydetti:

“Sokakta da, tarlada da, mandıralarda da olacağız. Bu gece bizim için bu bölgede bir başlangıçtır. Buraya sadece seçim dönemi gelmeyeceğiz. Çok kısa bir süre sonra parti binamızı yeniden açmak için tekrar geleceğiz. Ve onu da açtıktan sonra hiç durmadan Geçitkale’nin sokaklarını karış karış, arşın arşın, adım adım hep beraber gezeceğiz.”

Bölge ziyaretleri çerçevesinde Geçitkale Ocak Örgütü’nün organize ettiği toplantıya Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Mağusa milletvekilleri Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay, Lefkoşa milletvekilleri Ahmet Gülle ve Birikim Özgür ile çok sayıda partilinin de katıldığı belirtildi.