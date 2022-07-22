Erhürman: CTP'nin tek başına iktidarı yakındır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İlçe kongreleri dün akşam Lefke’de başladı. Kongre’de konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken genel seçimlerin ufukta görüldüğünü vurguladı ve hedefin tek başına iktidar olduğunun altını çizdi. CTP’nin tek başına iktidarının çok yakın olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, “Yeter ki toplumu korumamız gerektiğini bilelim. Bu tarihsel görevin CTP’lilerin sırtında olduğunu bilelim. Bir ‘hissa’ diyelim, hiç yaşanmamış bir sonuç çıkacak ve CTP tek başına iktidara gelecek. CTP’nin tek başına iktidarı çok yakındır” dedi. Yoğun katılımla gerçekleşen Lefke İlçesi 3’üncü Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Vehit Nekipzade, oybirliğiyle yeniden göreve getirildi. İlçe Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun da belirlendiği kongrede, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve milletvekilleri de yer aldı. Kongre, partiye emek vermiş ve aramızdan ayrılan yoldaşların anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kongre, divanının oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı. CTP Lefke İlçe Başkanlığı’na getirilen Vehip Nekipzade de üyelere seslendi. CTP Lefke İlçe Başkanı Vehip Nekipzade, inançlı ve deneyimli olduklarına dikkat çekti ve “Çalışacağız, başaracağız” diye konuştu.

ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKI, TARİHİN EN SIKINTILI DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ GEÇİRİYOR

Kongre’de konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Büyük bir üzüntüyle toprağa verdiğimiz Bayram Karaman abimizi şimdiden özlemle andığımı belirtmek istiyorum. Bayram abinin hayatı, alkışlanacak bir hayattı” diyerek sözlerine başladı. CTP kurultayına kadar gidecek kongreler sürecinin çok zor koşullarda yaşandığını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçirdiğini belirtti. Erhürman, “Bu sıkıntı, demokrasimize, hukukun üstünlüğü inancımıza, özgürlüklere, ekonomimize dair bir sıkıntıdır” diye konuştu. Tarihin her döneminde belli sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Erhürman, bu kadar dibe vurulan bir dönemin daha önce yaşanmadığının altını çizdi.

“VAR OLUŞUMUZUN TEHDİT ALTINDA OLDUĞU HİSSİNİ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

Düşünce özgürlüğüne yönelik saldırıların bu boyutlara ulaştığı başka bir dönem yaşanmadığına işaret eden Erhürman, “Gençlerimiz göç ediyor çığlıklarının her evden yükseldiğini, hatta bunların, ‘geri dönmeyin ne olur’ çağrısına dönüştüğünü, bu boyuta vardığını hiç görmedik” dedi. Bu kongreler sonucunda oluşacak yeni yönetimlerin önünde çok ciddi bir görev olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Görev alacak arkadaşlarımızı çok zor bir dönem bekliyor. Bu görev, Kıbrıs Türk halkını koruma görevidir. Kıbrıs Türk halkının iradesini, hane halkını, kurumlarını korumamız lazım. KIBTEK’te, belediyelerde, kurumlara yönelik saldırıların hangi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Var oluşumuzun tehdit altında olduğu hissini hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

“CTP’NİN TEK BAŞINA İKTİDARI ÇOK YAKINDIR”

Pek çok şeyin, Kıbrıs Türk halkının elinden kayıp gittiğine dikkat çeken Erhürman, “Toprak üzerindeki sahipliğimiz elimizden kayıp gidiyor. Ekonomik gücümüz, emek içerisindeki yerimiz elimizden kayıyor. Görev alan arkadaşlar, bütün bunları koruma yükümlülüğü altında olduğumuz bilinciyle çalışmak zorundadır” dedi. Lefke Belediyesi ile ilgili de düşüncelerini paylaşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Lefke Belediyesi’nin Aziz Kaya’dan önce ne halde olduğunu, şimdi nereye geldiğini herkes biliyor. Lefke’yi geriye döndürme lüksümüz yoktur” ifadelerini kullandı. Erken genel seçimlerinin de artık ufukta görüldüğünü ifade eden Erhürman, CTP’nin bu erken genel seçimde tek başına iktidara gelme yolunda olduğunu kaydetti. CTP’nin tek başına iktidarının çok yakın olduğunun altını çizen Erhürman, “Yeter ki toplumu korumamız gerektiğini bilelim. Bu tarihsel görevin CTP’lilerin sırtında olduğunu bilelim. Bir ‘hissa’ diyelim, hiç yaşanmamış olacak ve CTP tek başına iktidara gelecek. CTP’nin tek başına iktidarı çok yakındır” dedi. Genel sekreterliğinden bu yana 7 yıl geçtiğini dile getiren Erhürman, 7 yıllık süre içerisinde Lefke ilçesinin merkezle işbirliği içerisinde sergilediği çalışma için teşekkür etti. Erhürman, görev alan herkese başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

NEKİPZADE: İNANÇLIYIZ, DENEYİMLİYİZ. ÇALIŞACAĞIZ VE BAŞARACAĞIZ

Konuşmasına, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden CTP eski milletvekillerinden Bayram Karaman’ı anarak başlayan Nekipzade, “Yoldaşımız Karaman’ın önünde saygıyla eğiliyorum” dedi. Lefke İlçe Gençlik ve Kadın Örgütleri’nin kuruluş aşamaları hakkında bilgi veren Nekipzade, ilçe binasını daha merkezi bir mekana taşıdıklarını kaydetti. Geçen üç buçuk yıl içerisinde, birçok kez yurttaşla bir araya geldiklerini belirten Nekipzade, Genel Başkan Tufan Erhürman ve milletvekillerinin de katılımıyla bölgede çok sayıda toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Üreticilerle sayısız toplantı yaptıklarının altını çizen Nekipzade, bütün köyleri tek tek gezip köy muhtarlarının sorunlarını da dinlediklerini ifade etti. Nekipzade, yeni yönetimle mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Yerel seçimlerin Anayasa aykırı bir şekilde ertelendiğini hatırlatan Nekipzade, CTP olarak Lefke’de seçime hazır olduklarını söyledi. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın seçimi yeniden kazanacağına işaret eden Nekipzade, “Biz güçlüyüz, inançlıyız, deneyimliyiz, çalışkanız. Çalışacağız ve başaracağız” diye ekledi.