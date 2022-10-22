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Erhürman: CTP’nin yerel yönetim vizyonu Osman Bican’la Güzelyurt’a gelecek!

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Erhürman: CTP’nin yerel yönetim vizyonu Osman Bican’la Güzelyurt’a gelecek!
Erhürman: CTP’nin yerel yönetim vizyonu Osman Bican’la Güzelyurt’a gelecek!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin yerel vizyonunun Osman Bican’la Güzelyurt’a geleceğini vurguladı. Erhürman, Güzelyurt İlçesi’nde 60 yaş üstü üyelere teşekkür belgesi verilen etkinliğe katıldı. İlçe Yönetim Kurulu’nun düzenlediği etkinlikte uzun süre parti çalışmalarına katkı koyan üyelere teşekkür belgesi takdim edilirken, İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaptı. Etkinliğe Lefkoşa milletvekilleri Ürün Solyalı ve Filiz Besim ve Lefke milletvekili Salahi Şahiner’in yanı sıra çok sayıda partili de katıldı.

 

ERHÜRMAN: GÜZELYURT HALKI ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEDİ, ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR

Güzelyurt Belediyesi’nde yıllardır malum zihniyetin iktidarda bulunduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Tufan Erhürman, bölge halkının bu sebepten dolayı büyük bedel ödediğini ve hala daha da ödemeye devam ettiğini dile getirdi. CTP’nin hem tarihinin, hem de bugününün etkinlikte hazır bulunduğunu görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Erhürman, teşekkür belgesi takdim edilen üyelere yönelik “Ben sizleri sadece danışacağımız, ara ara göreceğimiz insanlar olarak görmüyorum. İyi ki buradasınız iyi ki birlikteyiz” dedi. Amaçlarının Gönyeli, Dikmen, Geçitkale, Akdoğan gibi bölgelerde hayata geçen CTP’nin yerel yönetim vizyonunu artık Güzelyurt’a taşımak olduğunu ifade eden Erhürman, bu seçimde elde edilecek başarının çok yakında gerçekleştirilecek erken genel seçimler için de ciddi etki yaratacağını söyledi.

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GULAMKADİR: YOL GÖSTERMENİZE İHTİYACIMIZ VAR

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de etkinlikte yaptığı konuşmasında, yeni bir ilçe yönetim kurulu oluştuğuna dikkat çekti. Bu genç yönetim kurulunun önünde önemli bir yerel seçim olduğuna değinen Gulamkadir, “Bu süreçte sizlerin desteğine sizlerin yol göstermesine ihtiyacımız var. Buralara gelip bizlere daha fazla tavsiyede bulunmanızı, gördüğünüz eksiklikleri hemen bize aktarmanızı istiyoruz ki biz de bu yolda daha düzgün ilerleyebilelim. Siz yoksanız biz yokuz, olamayız. Sizin tecrübeleriniz bizim için çok önemlidir/ Hep birlikte Osman Bican’ı Güzelyurt Belediye Başkanı yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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