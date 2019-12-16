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Erhürman, Cumartesi günü Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi

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Erhürman, Cumartesi günü Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi
Erhürman, Cumartesi günü Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumartesi günü Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi. 

Erhürman’a Güzelyurt ziyaretinde İlçe Başkanı Doğan Şahali, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleri eşlik etti. 

CTP’den verilen bilgiye göre, ilk olarak Güzelyurt İlçe binasında buluşan partililer, Güzelyurt Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret etti, ardından da her hafta kurulan açık pazarı gezdi. 

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