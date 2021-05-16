Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman: Cumhurbaşkanı da Hükümet de "doğrular"dan koptu!

Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman: Cumhurbaşkanı da Hükümet de "doğrular"dan koptu!

İşte açıklama;

"Komiteleri çalıştırmayan muhalefet" demiş Sn. Saner. Makamlarda oturanların "doğru"lardan kopmasının bedelini çok ağır ödüyoruz. Ama "gerçek"ten kopmak! Dahası "gerçek" olmayanı defalarca söyleyince "yeni bir gerçeklik" üreteceğini sanmak!

Son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı'nda da hükumette de sorun bu! Ve bu sorun "doğru"lardan kopmaktan bile daha büyük!!!