  • BIST 1.413,540
  • Altın 523,14
  • Dolar 9,0750
  • Euro 10,4850
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Erhürman, Cumhurbaşkanının izlemesi gerektiği yola dikkat çekti.

» »
Erhürman “acaba kurultay nedir ne değildir asla kabul etmeyiz” dedi.
Erhürman, Cumhurbaşkanının izlemesi gerektiği yola dikkat çekti.

 BRT’nin soruların yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanının izlemesi gerektiği yola dikkat çekti.

Erhürman “acaba kurultay nedir ne değildir asla kabul etmeyiz” dedi.

Tufan Erhürman şöyle dedi; “Yarın mecliste ilk sırada yasama gündemi var: Yarın nisap vermeyeceğiz. Sayın Tatar ne ise prosedür onu uygulaması lazım. Hükümet istifasını verdi, vakit kaybetmeden tercihan tek tek görüşme sürecini başlatması lazım ki sürecin nereye everileceğini kendisi de görsün. Kimse kurmazsa meclisin feshi süreci ile 60 gün içinde seçime ülke taşınsın. Bir defa daha bekleyelim bakalım kurultay ne olacak, bunu kabul edemeyiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da Palm Beach’de karaya oturan gemi parçalanarak kaldırılıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 18:22
  • Siyasi Partiler hükümetin istifasını değerlendirdi13 Ekim 2021 Çarşamba 18:12
  • İstifa eden Ersan Saner: "Amacımız bir an önce erken seçime gitmek"13 Ekim 2021 Çarşamba 18:07
  • Saner’in mimarlıktan men edilmesi için 500’ü aşkın Mimar Mühendis imza attı!13 Ekim 2021 Çarşamba 16:07
  • TDP'nin 7’inci Olağan Kurultayı 16 Ekim Cumartesi13 Ekim 2021 Çarşamba 15:53
  • Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: “Mustafa Akıncı’ya giriş yasağı getirildiği iddiası yalandır”13 Ekim 2021 Çarşamba 15:44
  • TAÇOY: UBP PM'nin hükümetten çekilme kararı yok!13 Ekim 2021 Çarşamba 15:16
  • UBP- DP-YDP Hükümeti görevde 10 ay kaldı13 Ekim 2021 Çarşamba 15:03
  • Denktaş iki seçenek var! Ya UBP-HP ya da teknokrat hükümet!13 Ekim 2021 Çarşamba 14:53
  • Erhürman: Halkın fena halde zamanını çaldılar13 Ekim 2021 Çarşamba 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti