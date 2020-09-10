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Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı makamı da artık eskisi gibi olmamak zorunda”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözüm süreci ve Cumhurbaşkanlığı’nın göstermesi gereken liderlik ile ilgili stratejileri bulunduğunu söyledi.
Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı makamı da artık eskisi gibi olmamak zorunda”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözüm süreci ve Cumhurbaşkanlığı’nın göstermesi gereken liderlik ile ilgili stratejileri bulunduğunu söyledi.

Tufan Erhürman seçim çalışmaları kapsamında Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN)’nı ziyaret etti.  Ziyarette yaptığı konuşmada CTP lideri Erhürman cumhurbaşkanlığı stratejisinden bahsetti.

Gerek Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs sorununun çözüm süreci ile ilgili, gerekse içeride Cumhurbaşkanlığı’nın göstermesi gereken liderlik ile ilgili bir pozisyonları olduğunu belirten Erhürman, “Biz buna yeni bir Cumhurbaşkanlığı stratejisi diyoruz. Pandemi sırasında ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bir laf vardı ya, bizim açımızdan Cumhurbaşkanlığı makamı da artık eskisi gibi olmamak zorunda bu ülkede” dedi.

“BU ADA BİZİM DE ADAMIZ”

Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranıldığını belirten Erhürman, Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamı geniş kadrolarla çalışan bir Cumhurbaşkanlığı makamından bahsediyoruz” dedi.

MEDYANIN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Erhürman, basın emekçilerinin haber takibi yapmak ve sokakta olmak zorunda olduğunu ama maalesef yapılan hatalar ve alınması gereken doğru kararların zamanında alınamamasının sokakları ciddi şekilde tehlikeli hale getirdiğini söyledi.

Erhürman, “Bundan sonrası için çok daha dikkatli davranmalıyız. Bu dönem aynı zamanda bir Cumhrubaşkanlığı seçimi dönemi ve adaylar da doğal olarak artık sahadan geri çekilmek durumundayız.  Bu da medyanın önemini daha da artıracak” dedi.

Demokratik bir seçim olması için adayların kendi planlarını, projelerini ve yapmak istediklerini anlatmaları gerektiğini vurgulayan Erhürman, “İnsanlar da o anlatılanlara bakarak, adaylar arasından tercih yapabilmelidir. Bu dönemde bu da ancak medya üzerinden olacak. Demokrasinin size her zamankinden daha çok ihtiyacı var” dedi.

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