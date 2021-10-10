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Erhürman: Cumhurbaşkanlığı seyahat özgürlüğü konusunda konuşmayacaksa hangi konuda konuşacak?

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"Yurttaşlarınızın Türkiye'ye giderken "acaba girebilecek miyim" sorusuyla karşı karşıya kalması ya da böyle bir soru nedeniyle gitmeme kararı vermesi "yetkili makamlar" olarak umurunuzda mı?"
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı seyahat özgürlüğü konusunda konuşmayacaksa hangi konuda konuşacak?

İşte Ana muhalefet CTP Lideri Erhürman'ın açıklaması;

Bu kez de Ali Kişmir... Hakkında "giriş yasağı" bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'ye giriş yapamadı. Nedenine dair bilgisi yok; oysa bu Ali Kişmir'in en temel hakkı. Her konuda, her fırsatta açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı da, bu konuda doğrudan sorumlu olan Dışişleri Bakanlığı da, Başbakanlık da bir kez daha suskun.

KKTC yetkili makamları Kıbrıslı Türklerin seyahat özgürlüğünü ve herkesin çok önemli olduğunu her fırsatta söylediği Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye ilişkilerini yakından ilgilendiren bu konuda konuşmayacaksa hangi konuda konuşacak?!!

Yurttaşlarınızın Türkiye'ye giderken "acaba girebilecek miyim" sorusuyla karşı karşıya kalması ya da böyle bir soru nedeniyle gitmeme kararı vermesi "yetkili makamlar" olarak umurunuzda mı? Bu konuyla ilgili, daha da fazla gecikmeden, derhal bir açıklama yapmak zorunda olduğunuzun farkında mısınız?!!

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