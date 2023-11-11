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Erhürman: Cumhuriyet Meclisi, “Krallık Meclisi’ne” dönüştürüldü

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“Yasa çıkaran organ, yasaya uymuyor”
Erhürman: Cumhuriyet Meclisi, “Krallık Meclisi’ne” dönüştürüldü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Zirve Kıbrıs Web TV’de Bala Kayadelen’in sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşüldüğü komitede ortaya çıkanlarla ilgili konuşan Tufan Erhürman, “Cumhuriyet Meclisi, krallık meclisine dönüştürülmüş. Böyle yönetmeye kalkarsanız meclisi, daha da fazla sorun çıkacaktır…” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, akıllara durgunluk verecek, sözde bir yönetim tarzıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

 

“Kim bakan olacak gailesi çeken bir yapı…”

CTP olarak yaz döneminde yoğun toplantılar yaptıklarını aktaran Erhürman, yazın bitimiyle “Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te” anlayışıyla sokağa döküldüklerini belirtti. Yaptıkları eylemde farklı görüşlere sahip insanların olduğunu hatırlatan Erhürman, bunun başlangıç olduğunu kaydetti. Herkesin var olan durumdan şikayetçi olduğunu ifade eden Erhürman, “Herkes, çocuklarımızın gözünü göz yollarına diktiğini görüyoruz” dedi. Yurttaşların her gün harcamalarını kıstığını dile getiren Erhürman, memlekette yabancıların alım gücü üzerinden fiyatların konuşulduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, “Bir yerde hem fikiriz. O hem fikir olduğumuz şey de yoklaşıyoruz, yoksullaşıyoruz. Kim bakan olacak gailesi çeken bir yapı var karşımızda” diye konuştu.

 

“Yasa çıkaran organ, yasaya uymuyor”

Bundan sonraki eylemlerde daha da güçlü bir şekilde söylemlerin dile geleceğini belirten Erhürman, sokakta olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısında, Meclise ait arızalı iki araç adına, tamirde oldukları süreçte binlerce liralık benzin alındığı ortaya çıkması ve soruşturma başlatılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Meclis aslında krallık gibi yönetiliyor. Mevzuata uyulmuyor. Meclis, yasa çıkaran organ. Yasa çıkaran organ kendi yasaya uymuyor. Bürokratı atayan sizsiniz. Meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı sizde. Niye meclis mevzuatını uygulamıyorsunuz? Meclis başkanı başka, meclis başkanlığı başka bir şeydir. Bu insanların hiçbirinin haberi olmadan bir sürü karar var. Meclis’in, Meclis’in yasalarına göre yönetilmesi gerektiğini bilmezseniz, bu Meclis yönetilmiyor demektir. Cumhuriyet Meclisi, krallık meclisine dönüştürülmüş. Böyle yönetmeye kalkarsanız meclisi, daha da fazla sorun çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

 

“Birilerinin bize devletçilik satmasından bıktık”

“Birilerinin bize devletçilik satmasından bıktık. Bu zihniyette devletçilik, milliyetçilik yok, bir tek koltuk var” diyen Erhürman, laf ebeliği ile bir yere varılamayacağının halk tarafından da görüldüğünü kaydetti. Kayıt dışı ekonomiye rağmen bu devletin gelirlerinin, giderlerini karşıladığına dikkat çeken Erhürman, ek bütçede gelirlerin saklandığını anımsattı. Nüfus politikasının önemine de işaret eden Tufan Erhürman, “Benim yurttaşımın alamadığı evin alıcısı var, gidemediği lokantanın müşterisi, alamadığı arabanın da alıcısı var. Fiyatlar da benim yurttaşımın alım gücüne göre belirlenmiyor. Talep başka yerden geliyor” diye konuştu. Tufan Erhürman hükümete gelmeleri durumunda bütün sektörlerle bir araya geleceklerini ve gereken planı yapacaklarını vurguladı. Erhürman, “Akıllara durgunluk verecek şekilde sözde bir yönetim tarzı var” diye ekledi.

 

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