Erhürman: Dava görüşülmesin diye kararname yürürlükten kaldırıldı

İşte Erhüman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

KIB-TEK için ihalesiz akaryakıt alımı yapılmasına olanak sağlayan ikinci yasa gücünde kararnameye karşı da dava açtık ve Pazartesi günü ara emri görüşülecekken, ikinci kez, görüşülemesin diye yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı!

Bu hukuk tanımaz "yöntem"in anlamı şu: Bundan böyle her "hükumet", ihalesiz herhangi bir şey almak isterse, önce Anayasaya aykırı olduğunu bile bile yasa gücünde kararname çıkarıp alımı yapacak, sonra da dava açıldığında, ara emrinin görüşülmesine iki gün kala kararnameyi yürürlükten kaldırarak ara emrini görüştürmeyecek!

Böylece Anayasa ve ihale mevzuatı fiilen baypas edilecek. Ülke zarara sokulacak! Hukuk sistemimiz bu "sistemli" Anayasa ve mevzuat ihlaline çare üretecek mi, yoksa bu "kurnaz hukuk tanımazlık" hukuk sisteminin bir parçası haline mi gelecek, göreceğiz!