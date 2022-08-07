  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

Erhürman: Dava görüşülmesin diye kararname yürürlükten kaldırıldı

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK’in ihalesiz akaryakıt alımı yapılmasına olanak sağlayan yasa gücünde kararnameye yönelik açılan davanın ‘görüşülmemesi’ için kararnamenin yürürlükten kaldırıldığını belirtti.
Erhürman: Dava görüşülmesin diye kararname yürürlükten kaldırıldı

İşte Erhüman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

KIB-TEK için ihalesiz akaryakıt alımı yapılmasına olanak sağlayan ikinci yasa gücünde kararnameye karşı da dava açtık ve Pazartesi günü ara emri görüşülecekken, ikinci kez, görüşülemesin diye yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı!

Bu hukuk tanımaz "yöntem"in anlamı şu: Bundan böyle her "hükumet", ihalesiz herhangi bir şey almak isterse, önce Anayasaya aykırı olduğunu bile bile yasa gücünde kararname çıkarıp alımı yapacak, sonra da dava açıldığında, ara emrinin görüşülmesine iki gün kala kararnameyi yürürlükten kaldırarak ara emrini görüştürmeyecek!

Böylece Anayasa ve ihale mevzuatı fiilen baypas edilecek. Ülke zarara sokulacak! Hukuk sistemimiz bu "sistemli" Anayasa ve mevzuat ihlaline çare üretecek mi, yoksa bu "kurnaz hukuk tanımazlık" hukuk sisteminin bir parçası haline mi gelecek, göreceğiz!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç Kullanılmaz Hale Geldi07 Ağustos 2022 Pazar 12:08
  • Savaşan: Maymun Çiçeği Salgınında Koordinasyon Şart07 Ağustos 2022 Pazar 12:00
  • Doktor ücretleri artırıldı07 Ağustos 2022 Pazar 11:46
  • Doktor ücretleri artırıldı07 Ağustos 2022 Pazar 11:45
  • Başlayamayan Kıbrıs Müzakere sürecine özel temsilci arayışı07 Ağustos 2022 Pazar 11:43
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı07 Ağustos 2022 Pazar 11:32
  • Ani ölüm ... Otopsi sonucu açıklandı07 Ağustos 2022 Pazar 11:28
  • 58 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm07 Ağustos 2022 Pazar 11:27
  • Kıb-Tek’in yakıt alımlarıyla ilgili yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı07 Ağustos 2022 Pazar 11:19
  • Bu hafta hava nasıl olacak?07 Ağustos 2022 Pazar 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti