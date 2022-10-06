Erhürman: Değişim ve dönüşümü Girne’de Murat Şenkul ile başlatacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Zeytinlik köyünü ziyaret etti.

CTP Girne Belediyesi Başkanı adayı Murat Şenkul’un bölge gezileri kapsamında Zeytinlik’e giden CTP Genel Başkanı’na, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci ve Fikri Toros, eski Başbakanlardan Ömer Soyer Kalyoncu ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de eşlik etti.

Zeytinlik halkı, CTP heyetine yoğun ilgi gösterdi.

Zeytinlik bölgesini ziyareti sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, değişim ve dönüşümü Girne’de Murat Şenkul ile başlatacaklarının altını çizdi.

“Değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek, çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür” diyen Erhürman, yaşananların Girne’nin kaderinin olmadığını kaydetti.

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da yaptığı konuşmada, CTP’nin yerel yönetimlerde bir ekol haline geldiğini vurguladı. CTP Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise ezber bozan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin altını çizdi ve Girne’ye sahip çıkacaklarını vurguladı.

ERHÜRMAN: GİRNE’NİN DURUMU ÜZÜNTÜ VERİYOR

Geçtiğimiz yıllarda her Lefkoşalının, biraz da Girneli olduğuna dikkat çeken Erhürman, geçmişte Lefkoşalıların bütün pazarlarını Girne’de geçirdiği hatırlattı. Girne Limanı’nın ve plajlarının, Girneliler ve Lefkoşalılar için çok önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, geçmişte Girne’nin eğlence hayatının da çok önemli bir yerde olduğunu anımsattı. Erhürman, “Cumartesi eğlenceye gidilecekse, yer Girne olurdu. Şu anda Lefkoşa’da Surlariçi’ni gezelim, pek çok yer doludur. Çünkü Lokmacı bölgesi, Sayın Mehmet Ali Talat döneminde açılmıştır, Sayın Kadri Fellahoğlu döneminde yayalaşmıştır. Şimdi Surlariçi bu iki ismin katkıları sonucu buralara kadar gelmiştir” dedi. Girne’nin şu anki durumunun kendilerine üzüntü verdiğini belirten Erhürman, Girne’de tuhaf bir dönüşüm yaşandığını ve bu değişimin de hız kazandığını kaydetti.

“YAŞANANLAR GİRNE’NİN KADERİ DEĞİLDİR”

Girne’nin trafik sorunu hakkında da konuşan Tufan Erhürman, “Bu trafiğin içinde Girne’de bir yere ulaşmak eziyet haline dönüştü” dedi. Yaşananların Girne’nin kaderi olmadığına dikkat çeken Erhürman, söz konusu durumun, Girne’nin yönetilmemesiyle ilgili problemlerden kaynaklandığını belirtti. Girne’nin maaş ödeme sorunu yaşamasının, akıllara zarar bir şey olduğuna vurgu yapan Erhürman, “CTP’nin birçok belediyesi var. Bu belediyelerin gelir kaynaklarıyla Girne’nin gelir kaynaklarını kıyaslayın. Girne ödeme güçlüğü yaşıyor. Girne’de kötü yönetim var ve biz bunu değiştirmek zorundayız. Bizim artık silkinip kendimize gelmemiz ve mesaj vermemiz gerekiyor” dedi.

TALAT: CTP, YEREL YÖNETİMLERDE BİR EKOL HALİNE GELMİŞTİR

Ziyaret sırasında konuşma yapan CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat, CTP’nin çok yönlü bir mücadele sürdürdüğünü vurguladı. ‘Yılan hikayesine’ dönen bir yerel seçim süreci geçirildiğine dikkat çeken Talat, “CTP olarak bu yurda tutunmakla ilgili ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi halkımızla birlikte vermeye çalışıyoruz” diye konuştu. Girne’yi, ‘can çekişen’ durumdan kurtarmak için yola çıktıklarını belirten Talat, Belediye Başkan adayı Murat Şenkul’a güvendiklerinin altını çizdi. Murat Şenkul ve ekibinin vizyonuna güvendiklerinin altını çizen Talat, “CTP Kıbrıs’ın kuzeyinde yerel yönetimler anlamında bir ekol haline gelmiştir. Çağdaş ve yenilikçi, insana hizmet götüren anlayışın taktirini tüm halkımız ortaya koymaktadır. Bu yerel seçimlerde Girne’yi geri alacağız” ifadelerini kullandı.

ŞENKUL: GİRNE’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU HALİ HAZMEDEMİYORUZ

CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul da yaptığı konuşmada, Girne’ye duygusal bağlarla bağlı olduklarını ifade etti. Girne’nin içinde bulunduğu hali hazmedemediklerini vurgulayan Şenkul, Girne’nin bugünkü durumunu hak etmediğini söyledi. Son yıllarda yapılanlara bakıldığı zaman, Girne’nin daha da kötüye gidebileceğini dile getiren Şenkul, Girne’nin çok ciddi sıkıntılarının olduğunu belirtti. Kanalizasyon konusunun çok büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Şenkul, “Kanalizasyon sorunu bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit eden bir sorundur. Kanalizasyon sorunu çözülebilirdir. Mevcut belediye başkanı 8 yılda çivi çakmadı bu konuda. O çözemedi, biz çözeceğiz” dedi. Girne’nin trafik sorunuyla ilgili de konuşan Şenkul, bu konuda da merkezi hükümetle işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

“GİRNE’DE YEREL LİDERLİK ALANINDA EKSİKLİK VAR”

Girne’de yerel liderlik alanında eksiklik olduğuna işaret eden Şenkul, “Merkezi hükümet Girne’yi unuttuğu zaman, Girne Belediye Başkanı sorumluluk almıyor. Siyasi ikbal sebepleriyle hükümeti karşısına almak istemediği için bizi trafikte strese ve maddi kayba sokuyor” diye konuştu. Yerel idarenin, sorumluluk alıp doğu çevre yolu için adım atması gerektiğine vurgu yapan Şenkul, “Kısa vadeli çözümler değil, sorunları temelden çözmemiz lazım” dedi.

“EZBER BOZAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI SERGİLEYECEĞİZ”

Girne’deki adalet sorununun hem belediyede hem de halk arasında çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Şenkul, Girne’nin cazibesini git gide yitirdiğini söyledi. Girne’nin bugün İskele’nin çok daha gerisine düştüğünü belirten Şenkul, “Şu an Girneliler, Lapta yolunda yürüyor, İskele’ye kahve içmeye gidiyor. Sahil yolumuz, doğa yürüyüş yolumuz yok” dedi. Şenkul, ezber bozan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinin sözünü verdi.