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Erhürman: Demokrasi katlediliyor!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin Meclis'te hukuk kurallarını hiçe sayarak, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne aykırı bir adım attığını savundu.
Erhürman: Demokrasi katlediliyor!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin Meclis'te hukuk kurallarını hiçe sayarak, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne aykırı bir adım attığını savundu. Açıklamasında şu noktalara değindi:

  1. Görüş Talebi ve Hukuki Görüşler: Meclis'teki üç hukukçudan görüş talep edenin CTP olmadığını, talebin Meclis Başkanlığı tarafından yapıldığını belirtti. Bu hukukçular, 22 Ekim'de Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak bildirdikleri görüşlerinde, "çift mühür"lerin geçersiz olduğunu belirtti.

  2. Hukuki Sonuçlar: Üç hukukçunun da görüş birliğiyle, Sn. Öztürkler’in son oylamada 23 kabul ve 23 ret oyu aldığını, dolayısıyla başkan olarak seçilmediğini ifade etti. Bu bağlamda, Meclis’te Divan’ın toplanması gerektiği uyarısını da yaptılar.

  3. Hükümetin Adımı: Erhürman, hükümetin bu uyarıları dikkate almadığını ve Divan’ı toplama gereği dahi duymadan, Meclis’teki üç hukukçunun olumsuz görüşlerine rağmen 23 Ekim’de Resmi Gazete’de Sn. Öztürkler’in seçildiğine dair karar yayımlattığını ifade etti. Ardından Sn. Öztürkler’in makamına oturduğunu belirtti.

  4. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü: Bu durumu “demokrasi katliamı” olarak nitelendiren Erhürman, KKTC Anayasası'nın birinci maddesine dayanarak, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sahip çıkacaklarını vurguladı. "Bu şartlarda Meclis’i, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü göz ardı edenlerin görüşleri bizim için en az yeni Meclis Başkanı kadar yok hükmündedir," ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Erhürman'ın açıklaması, muhalefet partisinin Meclis’teki hak ve hukuk mücadelesini sürdüreceğine dair kararlılığını ortaya koyarken, hükümetin adımlarına yönelik güçlü bir eleştiri olarak dikkat çekti.

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