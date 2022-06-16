Erhürman: Demokratik, sosyal ve hukuk devleti için mücadelemiz sürecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, demokratik, sosyal ve hukuk

devleti için verdikleri mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının

demokratik ve ekonomik fukaralaşma döneminden geçmesi nedeniyle CTP, sivil toplum

örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları ve ekonomik örgütlere bir takım ziyaretler başlattı.

Bu kapsamda Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) ziyaret edildi. Ziyarette Erhürman’a Girne

milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe eşlik etti. Erhürman, hukuk devleti

olmanın yanında sosyal devlet olunması gerektiğinin Anayasa’da yazdığını ancak sosyal

devlet açısından artık tahammül edilebilir noktanın ötesine geçildiğini söyledi. Temel tüketim

maddelerine gelen yüksek zamların ardından insanların açlık sınırına sürüklendiğini dile

getiren Erhürman, sosyal devlet ilkesinin hukuken tekrar gündeme gelmesi gerektiğini

belirtti.

“HALKIN UMUTLARINI YOK ETME ÇABASI VAR”

TC ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği anlaşmasında toplu iş sözleşmesi hakkını

sınırlama girişimi gördüklerini kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, bunun sadece CTP

için değil, Barolar Birliği açısından da çok ciddi meseleler olduğuna vurgu yaptı. Tüm bunlar

yaşanırken gayri meşru hükümetin bir yandan da halkın umutlarını yok edip toplumu

demoralize etme çabası olduğuna dikkat çeken Erhürman, geçtiğimiz gün Meclis’ten geçirilen

ek bütçede 3 milyar TL’lik bir gelir kaynağının saklandığını açıkladı. Hükümetin bunu gizleme

gerekçesinin kamudan aktarılacak kaynağın aktarılamayacak gibi gösterme çabası olduğunu,

toplumun yoksul kesimlerine “Bütçemiz bu kadardır” mesajı verilmek istendiğini ifade etti.



“GAİLELERİ DÜNYAYLA BULUŞMAMIZ DEĞİL”

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ekonomisine katkıda bulunacağı görülen Ercan Havalimanı ve

Mağusa Limanı’yla ilgili bir takım Güven Yaratıcı Önlemlerin görmezden gelinmesi, hatta

müzakere dahi edilmeyeceğinin açıklanmasının, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin aslında

gailelerinin dünyayla buluşmak olmadığının altını çizdi. Kıbrıs Sorununda çözüme

ulaşılmasının da ülkede ekonomik anlamda kalkınma yaratacağını işaret eden Erhürman,

ancak bu konunun da tamamen rafa kaldırılmak istendiğini söyledi. Yeni kapıların açılması ve

gelirleri Euro’ya endeksleme konusunu gayri meşru hükümetin tartışmadığını, halkın

enflasyon altında ezildiğini dile getiren Erhürman, “Anti demokratik girişimlere, özgürlük ve

sosyal devlet karşıtı girişimlere karşı muhalefet etme ve direnme sorumluluğumuz var” dedi.

Erhürman, topluma gerçek umudu gösterip demoralize olunmasını engelleme sorumlulukları

olduğunu da belirterek alternatifleri anlatacaklarını, bunu da en geniş kesimlerle birlikte

toplumu koruyup ileri taşıyacaklarını kaydetti.



ESENDAĞLI: ZOR KOŞULLAR KARŞISINDA BİR DURUŞ SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da, ülkenin zor koşullardan geçtiğini, bu

koşullar karşısında da birlik olarak bir duruş sergileme çabasında olduklarını söyledi. Ülkede

işlerin iyi gitmediği yönünde gözlemleri bulunduğunu kaydeden Esendağlı hak ihlalleri ve

düşünce özgürlüğü konusunda getirilen yasalar karşısında muhalefetin duruşunun önemli

olduğunu belirtti.