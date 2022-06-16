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Erhürman: Demokratik, sosyal ve hukuk devleti için mücadelemiz sürecek

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Erhürman: Demokratik, sosyal ve hukuk devleti için mücadelemiz sürecek
Erhürman: Demokratik, sosyal ve hukuk devleti için mücadelemiz sürecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, demokratik, sosyal ve hukuk
devleti için verdikleri mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının
demokratik ve ekonomik fukaralaşma döneminden geçmesi nedeniyle CTP, sivil toplum
örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları ve ekonomik örgütlere bir takım ziyaretler başlattı.
Bu kapsamda Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) ziyaret edildi. Ziyarette Erhürman’a Girne
milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe eşlik etti. Erhürman, hukuk devleti
olmanın yanında sosyal devlet olunması gerektiğinin Anayasa’da yazdığını ancak sosyal
devlet açısından artık tahammül edilebilir noktanın ötesine geçildiğini söyledi. Temel tüketim
maddelerine gelen yüksek zamların ardından insanların açlık sınırına sürüklendiğini dile
getiren Erhürman, sosyal devlet ilkesinin hukuken tekrar gündeme gelmesi gerektiğini
belirtti.
“HALKIN UMUTLARINI YOK ETME ÇABASI VAR”
TC ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği anlaşmasında toplu iş sözleşmesi hakkını
sınırlama girişimi gördüklerini kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, bunun sadece CTP
için değil, Barolar Birliği açısından da çok ciddi meseleler olduğuna vurgu yaptı. Tüm bunlar
yaşanırken gayri meşru hükümetin bir yandan da halkın umutlarını yok edip toplumu
demoralize etme çabası olduğuna dikkat çeken Erhürman, geçtiğimiz gün Meclis’ten geçirilen
ek bütçede 3 milyar TL’lik bir gelir kaynağının saklandığını açıkladı. Hükümetin bunu gizleme
gerekçesinin kamudan aktarılacak kaynağın aktarılamayacak gibi gösterme çabası olduğunu,
toplumun yoksul kesimlerine “Bütçemiz bu kadardır” mesajı verilmek istendiğini ifade etti.


“GAİLELERİ DÜNYAYLA BULUŞMAMIZ DEĞİL”
Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ekonomisine katkıda bulunacağı görülen Ercan Havalimanı ve
Mağusa Limanı’yla ilgili bir takım Güven Yaratıcı Önlemlerin görmezden gelinmesi, hatta
müzakere dahi edilmeyeceğinin açıklanmasının, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin aslında
gailelerinin dünyayla buluşmak olmadığının altını çizdi. Kıbrıs Sorununda çözüme
ulaşılmasının da ülkede ekonomik anlamda kalkınma yaratacağını işaret eden Erhürman,
ancak bu konunun da tamamen rafa kaldırılmak istendiğini söyledi. Yeni kapıların açılması ve
gelirleri Euro’ya endeksleme konusunu gayri meşru hükümetin tartışmadığını, halkın
enflasyon altında ezildiğini dile getiren Erhürman, “Anti demokratik girişimlere, özgürlük ve
sosyal devlet karşıtı girişimlere karşı muhalefet etme ve direnme sorumluluğumuz var” dedi.
Erhürman, topluma gerçek umudu gösterip demoralize olunmasını engelleme sorumlulukları
olduğunu da belirterek alternatifleri anlatacaklarını, bunu da en geniş kesimlerle birlikte
toplumu koruyup ileri taşıyacaklarını kaydetti.

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ESENDAĞLI: ZOR KOŞULLAR KARŞISINDA BİR DURUŞ SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da, ülkenin zor koşullardan geçtiğini, bu
koşullar karşısında da birlik olarak bir duruş sergileme çabasında olduklarını söyledi. Ülkede
işlerin iyi gitmediği yönünde gözlemleri bulunduğunu kaydeden Esendağlı hak ihlalleri ve
düşünce özgürlüğü konusunda getirilen yasalar karşısında muhalefetin duruşunun önemli
olduğunu belirtti.

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