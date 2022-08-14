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Erhürman: Denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve ekonomik sorunlar büyüyor

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Erhürman, denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve ekonomik sorunların hem üçüncü ülke uyruklu öğrencilerde, hem de toplumun genelinde yarattığı etkinin büyüdüğünü belirterek, “Görmezden gelmek, görünmez kılmaya çalışmak aymazlıktır” dedi.
Erhürman: Denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve ekonomik sorunlar büyüyor

Erhürman, denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve ekonomik sorunların hem üçüncü ülke uyruklu öğrencilerde, hem de toplumun genelinde yarattığı etkinin büyüdüğünü belirterek, “Görmezden gelmek, görünmez kılmaya çalışmak aymazlıktır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yükseköğretimde öğrenci sayısının 110 bine yaklaştığını ifade eden Erhürman, “TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş, üçüncü ülke uyruklu öğrenci sayısında ciddi artış var” dedi.

Erhürman, “Eksik bilgi, özellikle üçüncü ülke uyruklu öğrencilerin ne kadarının aktif (yani gerçekten öğrenci), ne kadarının pasif (yani öğrenci olarak kayıtlı olup aslında üniversite ile ilgisi olmayan) durumda olduğu!” nu sorguladı.

 

Erhürman’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

“Bu bilgiye sahip olmadan, onu toplumla paylaşmadan ve gereğini yapmadan artık kimse öğrenci sayısı arttı diye sevinmemizi beklemesin!

Denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve (başta emek piyasasındakiler olmak üzere) ekonomik sorunların hem üçüncü ülke uyruklu gerçek öğrencilerde, hem de toplumun genelinde yarattığı sıkıntılar büyüyor! Görmezden gelmek, görünmez kılmaya çalışmak aymazlıktır!”

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