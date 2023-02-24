Erhürman: "Deprem konusunda acil planlamaya ihtiyaç var"

CTP Genel Başkanı Erhürman, Hatay’da dün yaşanan depremin ardından Adana ve Kıbrıs’a dikkat edilmesine yönelik uzmanların uyarıları bulunduğuna işaret ederek, buna yönelik hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, depremde çok sayıda insanın kaybedildiğini, acının tarifinin mümkün olmadığına işaret etti, yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Meclis’te üç komite oluşturulduğunu dile getiren Erhürman, komitelerin önemli olduğunu, CTP olarak sorumluluklarının gereğini yapacaklarını söyleyerek, acil bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen depremzedelere yönelik acil planlama yapılması gerektiğini belirten Erhürman, depremzedelere kucak açmanın görev olduğunu ancak bu kişilere insan onuruna yaraşır bir ortam sunmak gerektiğini, bunun ciddi bir iş olduğunu ifade etti.

Erhürman, ekonominin bundan sonra sergileyeceği durumla ilgili de acil durum planlaması yapılması gerektiğini söyleyerek, bazı maddelere ulaşmanın daha da zorlaşmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.

Erhürman, bir felaket karşısında ulaşılabilecek araçlar ve diğer konulara yönelik envantere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Bilimin önemini unutma lüksüne kimse sahip değil"

Erhürman, depremden bir süre önce KTMMOB'nin yetkileri konusunda konuşmalar yapıldığını, “bilimin ıskalandığını” söyleyerek, depremin bir dakika öncesine dönülemeyeceğini, dönmeye çalışmanın mümkün olmadığını bilimin önemini unutma lüksüne kimsenin sahip olmadığını vurguladı.

KTMMOB ile ilgili yasa tasarılarının geri çekilmesi gerektiğin kaydeden Erhürman, depreme dayanıklı güvenli ülkenin nasıl yaratılacağına yönelik düzenlemeler yapılması ve bilimin ışığında Meclis çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini söyledi.