Erhürman: "Devamı durumda başka önlemler almak zorunda kalırız”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, usul konusunda konuştu. Erhürman, Meclis’in açılma saati konusunda “ciddiyetsizlik” olduğunu söyleyerek, nisaba iki milletvekili ile destek olacaklarını iktidara ilettiklerini ancak muhalefet saatinde toplantı salonunda bulunmasına rağmen, iktidarın saatinde toplantıya katılmadığını ve toplantının zamanında başlamadığını söyledi.

Erhürman, “Bunu bir saygısızlık olarak addediyorum. Devamı durumda başka önlemler almak zorunda kalırız” dedi.

Erhürman, Serdar Denktaş’ın önceki hükümet döneminde böyle durumlarda eleştiride bulunduğunu anımsattı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak, “Daha erken toplanmamız lazım” dedi.

Denktaş, bir yıldır 27 milletvekili ile iyi götürüldüklerini, ama daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Genel Kurul’da daha sonra ivedilik tezkerelerine geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde bir yasa önerisi, bir yasa tasarısı ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin üç raporu bulunuyor.

Gündemdeki öneri, tasarı ve raporlar şöyle:“2017 Haziran Ara Seçimlerinin İptal Edilmesi (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin; Kemal Tek’in başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu; Kıbrıs Türk Emekçi Dernekleri Koordinasyon Konseyinin başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu ve Alev Boytam’ın başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu.”