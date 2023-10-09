Erhürman: Devletin adı değişince, sorunlar ortadan kalkmış mı olacak

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Eğitimde yaşanan kaos ortamına ilişkin konuşan Erhürman, hafta sonu Mağusa’daki Canbulat Ortaokulu’nda yaşanan tavan çökme olayından dolayı okulda görev yapan öğretmenlerle eğitim gören öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu, bu konuda hükümete yönelik eleştiriler yaptı. Olayın hafta sonu gerçekleşmiş olmasının çok büyük bir faciayı önlediğini dile getiren Erhürman, “Allah korusun, bu iş hafta sonu değil de hafta içi gerçekleşmiş olsaydı bugün burada oturmak mümkün olmayacaktı” dedi. “İnsanlarımızın enkaz altında kalmasını mı bekliyorsunuz önlem almak için?” sorusunu soran Tufan Erhürman, sorumlu muhalefet anlayışıyla insanları endişeye kaptırtmamak ve eğitim devam etsin diye duyarlılık gösterirken, aynısını ülkeyi yönetenlerden de beklediklerini vurguladı.

“Utanma duygusunu yaşamanız için daha ne olması lazım?”

Ülkeyi yönettiğini iddia edenlere yönelik “Utan ve Git” dediklerini, onların da bundan celallendiklerini dile getiren Tufan Erhürman, “Daha ne olması lazım bu duyguyu yaşamanız için?” sorusunu sordu. Okullarda Türkçe bilmeyen öğrenci sayısının günden güne artarak yükseldiğini aktaran Erhürman, bu soruna karşı kamuoyunun da duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı. Bu konuyu 2 yıldır Meclis kürsüsüne taşıdıklarını ancak hükümet yetkililerinin kılını dahi kıpırdatmadığına dikkat çeken Erhürman, “Okullardaki Türkçe bilmeyen öğrenci sorunu büyüdükçe büyüyor. Bu bir dev haline geldi hepimizi yutacak” dedi. 2021 yılında Mağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nu ziyaret ettiklerini ve bu konuda bazı rakamlar elde ettiklerini ifade eden Erhürman, bu rakamları Meclis kürsüsünden paylaştı. 2 yıl önce bu okulda öğrenim gören öğrencilerden yüzde 7’sinin Türkçe bilmediği bilgisini aktaran Erhürman, 2023 Haziran ayında rakamın yüzde 12’ye çıktığını söyledi ve CTP Mağusa İlçesi’nin geçtiğimiz gün bu okulu yeniden ziyaret ettiğini ve rakamın yüzde 20’ye ulaştığını belirtti.

“İskele’de bu oran yüzde 50’ye ulaştı”

Okullarda Türkçe bilmeyen öğrenci oranlarını incelediklerinde en yüksek oranın İskele bölgesinde olduğunu dile getiren Tufan Erhürman, bu bölgede yüzde 50’ye varan bir oran görüldüğünü söyledi. CTP İskele İlçesi’nin de bölgedeki okulları ziyaret ettiğine dikkat çeken Erhürman, bir sınıfta 14 tane Türkçe bilmeyen, 9 tane ise Türkçe bilen öğrenci olduğu ve bir Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısının bu sınıfta Türkçe bilen öğrencilere göre bir buçuk katına çıktığını söyledi. Ülkede toplamda 5958 tane öğrencinin Türkçe bilmeden okullarda eğitim almaya çalıştığını dile getiren Erhürman, öğretmenlerin kendilerine “Biz çocuklara okuma yazma öğretmeyi öğrendik. Ama biz anadili Türkçe olmayan çocuklara Türkçe nasıl öğretilir, bunun eğitimini almadık” dediklerini aktardı.

“Devletin adını ne koyarsan koy, sorunlar değişir mi?

Son günlerde ortaya atılan “Devletin adı Kıbrıs Türk Devleti olsun” söylemlerine de işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Devletin adını ne koyarsanız koyun. Canbulat Ortaokulu’nda tavan çökmesi bununla engellenir mi? Eğitimdeki sorunlar çözülür mü? Ülkedeki dağ gibi sorunlar bu sayede değişir mi?” sorularını sordu. Türkiye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu söylemi ortaya attığına vurgu yapan Erhürman, her fırsatta “KKTC ilelebet yaşayacak ve payidar kalacaktır” söyleminde bulunan Ersin Tatar’ın bu defa “Bu işin kuzeyi güneyi kalmadı” dediğini anımsattı. Erhürman, Tatar’ın iki devletli çözüm dediğini aktardı ve “Daha 3 gün önce kuzeyde başka devlet, güneyde başka devlet vardı da şimdi mi kuzeyi güneyi kalmadı?” sorusunu sordu. Yaşanan durumun adeta utanç vesilesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, Siyasi ayrılıktan böyle bir şey söylemiyorum. Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı iken böyle bir cümle söylemedim. Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı iken ben böyle bir şey söylemedim. Ne hale geldiğimizin farkında mısınız? Bu şartların altında neyi yönettiğinizi iddia ediyorsunuz? Biz size ‘utanın da gidin’ dediğimizde neden rahatsız oluyorsunuz?” diye sordu.