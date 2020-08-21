Erhürman: “Devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk sporunun dünyaya açılımında devlet politikası ve koordinasyon gerektiğine dikkati çekti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman Mağusa Türk Gücü ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından cumhurbaşkanlığı makamının spor konusunda çok daha farklı bir noktaya gelmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Uluslararası müsabakalarda mücadele etme konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalındığına işaret eden Erhürman, “Sporla ilgili konuların bir koordinasyon içinde yürütülmesi ve sporumuzun dışarıya açılması için doğru yollar belirlenip ve o yollardan gidilmesi gerekir” dedi.

Erhürman, “Spor hukukunu bilen kişilerden oluşacak bir ekip ile sporumuzu uluslararası alana nasıl taşıyacağımız yönünde çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl oluşturulmalı. Devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olmalı. Sporumuzda her branş için ödül ve teşvik düzenlemelerine gitmeli, uluslararası müsabakalara daha kolay katılım gösterilebilecek branşlara öncelik vermeliyiz” dedi.