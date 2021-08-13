Erhürman: Dil ve üslup yerlerde sürünüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘hain’, ‘salak’ kelimelerini kullanmasını eleştirerek, yönetsel beceri seviyesinin yerlerde süründüğü yetmezmiş gibi, dil ve üslubun da yerlerde süründüğünü söyledi.

İşte o paylaşım;

Yönetsel beceri seviyesinin yerlerde süründüğü yetmezmiş gibi, dil ve üslup da yerlerde sürünüyor.

Kelime hazinesi “hain”, “salak” ve benzerlerinden ibaret olanların “yönetimi”yle buraya kadar!!!