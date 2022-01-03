Erhürman: Doğru Olan Kendi Ayaklarımızın Üzerinde Durmaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, iyi bir kadroyla seçime hazırlandıklarına dikkat çekti ve “Doğru olan 2018’de yaptığımız gibi kendi ayaklarımızın üzerinde durmaktır” dedi. Erhürman, “Biz bu kadroyla, bu işi yaparız” diye konuştu. İçinde bulunduğumuz koşullarda gerçekçi tek modelin, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durması olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, popülizm dışında bir şey yapmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu olan CTP Lideri Tufan Erhürman, “Önümüzdeki 5 sene kolay geçmeyecek. Bu zihniyet devam ederse felaket olacak” dedi. Tufan Erhürman, 2018’de 334 milyon da GKK maaşlarının ödenmesine rağmen, yerel gelirlerin, yerel giderleri karşılama oranının yüzde 101 olduğuna dikkat çekti.

ERHÜRMAN: YEREL GELİRLERİN, YEREL GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 101’Dİ

Tufan Erhürman, dörtlü hükümet döneminde de döviz kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, söz konusu dönemde döviz kriziyle mücadele yöntemleri geliştirdiklerinin altını çizdi. Döviz krizi yaşandığı zaman, yurttaşların alım gücünün düştüğüne vurgu yapan Erhürman, bu durumun esnafı ve iş insanını da zora soktuğunu kaydetti. Bunun sonucunda doğal olarak maliyenin de zora girdiğini belirten Erhürman, kendi dönemlerinde, çıkan hayat pahalılığının üstünde hayat pahalılığı verdiklerini vurguladı. Bunu yaparken amaçlarının, alım gücünü koruyarak piyasada paranın dönmesi olduğuna işaret eden Erhürman, “Bu yöntem o dönemde tuttuğu içindir ki 334 milyon da GKK maaşları ödendi ve yerel gelirlerin yerel giderleri karşılama oranı yüzde 101 oldu” dedi.

“AYLARDIR HALKI, YÜZDE 22 FAİZDEN BORÇ YÜKÜ ALTINA SOKUYORLAR”

Tufan Erhürman, dörtlü hükümet düşmeden önce, 3 gün 10’ar saatlik toplantılar yaparak bu ülkenin kendi ayakları üzerinde nasıl duracağına yönelik listeler hazırladıklarını belirtti. “Döviz patladığında UBP hükümeti ‘hayat pahalılığını donduruyorum’ dedi. Hükümet programına, ‘artı 2 hayat pahalılığını kesmeye geliyoruz’ diye hüküm koydular. Biz, o yasa gücünde kararnameye karşı dava açtık ve kestirmedik” diye konuşan Erhürman, bunu yaparken asıl hedeflerinin, para dolaşımının kesintiye uğramaması olduğunu kaydetti. UBP hükümetlerinin, bin 500 TL’yi de ‘yüzlerine gözlerine bulaştırdığını’ vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının aylardır yüzde 22 faizden borç yükü altını sokulduğuna dikkat çekti.

“POPÜLİZMDEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR”

CTP Lideri Erhürman, 2019’dan itibaren kötü yönetimler sonucunda KIB-TEK’in de borç yükü altına sokulduğunu vurgularken, UBP hükümetlerinin hiçbir plan ve proje ortaya koymadığını dile getirdi. UBP’nin seçim var diye popülizm yapmaktan başka bir şey ortaya koymadığına vurgu yapan Erhürman, Türkiye’den para gelmediğini de herkesin bildiğini söyledi. “Türkiye’den en iyi parayı ben koparırım” siyaseti yapanların, Türkiye’den, hibe niteliğinde olan asgari harcamaların bile neden gelmediğini açıklamaları gerektiğine dikkat çeken Tufan Erhürman, protokoller imzalanırken müzakere yapılması gerektiğini belirtti. Sn. Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olduğu günden beri Türkiye’den davet almadığını hatırlatan Erhürman, “Aynı durumda biz olsaydık, kamuoyunda neler konuşulacaktı? Biz bunların üzerinde tepişmiyoruz. İlişkilerin artık doğru zemine oturması gerekiyor” diye konuştu.

“KIBRIS TÜRK HALKININ VAR OLUŞ SORUNU GİDEREK BÜYÜYECEK”

Tufan Erhürman, “Para gelecekse doğru kalkınma alanlarına gidecek. Biz CTP olarak doğru zeminde ilkelerimizi belirleriz, yapamadığımızı yazmayız, yapacaklarımızı da yazarız” derken, Erhürman, UBP hükümetlerinin, AB’den kaynak yaratma noktasında da hiçbir şey yapmadığını vurguladı. Erhürman, bu ekonomik zihniyetin 5 yıl daha iktidarda kalması durumunda, Kıbrıs Türk halkının var oluş sorununun giderek büyüyeceğinin altını çizdi. Kendilerinin giderlerde olduğu gibi gelirleri de Euro’ya endekslemekten bahsettiklerini belirten Erhürman, karşı taraftan ekonomiye dair hiçbir plan ve program duymadıklarını kaydetti.

“GERÇEKÇİ TEK MODEL, KIBRIS TÜRK HALKININ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASIDIR”

“Türkiye’den para falan kopardıkları yok. Bu zaten Kıbrıs Türk halkının onuruna da uygun değildir. Bir politika üretemedikleri için ‘Singapur, Serbest bölge gibi başka modellerden bahsetmeye başladılar” diyen Erhürman, içinde bulunduğumuz koşullarda tek gerçekçi modelin, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durma modeli olduğunu vurguladı ve bunun örneğini 2018 yılında yaptıklarını söyledi. “Amacımız, hangi kökenden, nerede doğduğundan bağımsız olarak yurttaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir hayat yaşatmaktır” diyen Erhürman, insanlarla ilişkilerini milliyetçilik üzerinden kurmadıklarını belirtti. Erhürman, “Şu anda Sn. Tatar’ın söylediklerini yan yana koyduğumda, çözümsüzlük çözümdür dediğini okuyorum” dedi. UBP’nin ağzından, ekonomiye yönelik tek laf duymadığını kaydeden Erhürman, “İktidar bizim işimiz diyorlar. İktidar olmak, bir şey olmaya dair bir durum ortaya koyuyor. Bir şey yapmaya dair öngörünüz nedir?” diye sordu.

“KURULTAYA ODAKLANDILAR, İNSANLARA ‘NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN’ DEDİLER”

3 yıldır yaşanılanların inanılır gibi olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Hiçbir müdahalenin olmadığı durumda 3 yıldır yaşadıklarımızı 5 yıl daha yaşamak isterse Kıbrıs Türk halkı, vicdanım çok rahattır. Sokakta gördüğümüz hava bu değildir. Kıbrıs Türk halkı yaşananları gördü” dedi. “Öyle bir parti düşünün ki bir buçuk sene kurultaya odaklandı ve insanlara ne haliniz varsa görün dedi” diye konuşan Tufan Erhürman, UBP hükümetlerinin halkın gailesini çekmediğini vurguladı. Erhürman, “Acı reçete üzerinden konuşuyor Faiz Sucuoğlu. Neden öyle? Çünkü siz memleketi yönetmediniz. Yönetmediğiniz için de sıkıntı içine soktunuz. Seçimden sonra da halkın sırtına yüklemeye hazırlanıyorsunuz. Önemli olan bu sıkıntıların nasıl aşılacağıdır” diye konuştu.

“TARİHİN EN BÜYÜK BORÇLANMASI GERÇEKLEŞTİ”

Söz konusu zihniyetin, bu ülkeyi yönetmeye dair zerre gailesinin olmadığını kaydeden Erhürman, “Önümüzdeki 5 sene kolay geçmeyecek. Bu zihniyet devam ederse felaket olacak” dedi. Tufan Erhürman, “Biz bu kadroyla, bu işi yaparız” iddiasıyla seçime girdiklerinin altını çizerek, “KIB-TEK’i zarara soktular. AB’den zerre katkı almadılar. Türkiye’den aldıkları katkı savunma harcamalarını geçmedi. Biz geldik yerli istihdamı destekleme fonunu kurduk, onlar geldi darmadağın etti. Tarihin en büyük borçlanması gerçekleşti. Yüzde 21’den 22’den borç altına soktular memleketti” diye ekledi.