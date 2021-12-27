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Erhürman: Doğru plan ve programlar yapılacak, Mağusa kapısı için girişim başlatılacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları Lefkoşa’da Arasta esnafı ile bir araya geldi.
Erhürman: Doğru plan ve programlar yapılacak, Mağusa kapısı için girişim başlatılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları Lefkoşa’da Arasta esnafı ile bir araya geldi.

Arasta esnafının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı. Pandemiyle birlikte kötü yönetimden dolayı zor günler geçiren Arasta esnafı, yaşadıkları sorunlarını CTP heyetine aktardı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, plan ve programlarıyla seçimden sonra hükümeti CTP’nin kuracağını vurguladı. Erhürman, sorunların üzerine kararlılıkla gidileceğini ve zaman geçirilmeden çözüm yollarına ulaşılacağı üzerinde durdu. Tufan Erhürman, ilk iş olarak Lefkoşa’da Mağusa kapısının açılması için girişim başlatacaklarına da dikkat çekti. CTP heyetine arasta esnafı yanında bölgedeki halk da yoğun ilgi gösterdi.

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