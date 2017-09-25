Erhurman "donan müzakerelere ve ısıtılan saçmalıklara" tepki gösterdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "DONAN MÜZAKERELER ISITILAN SAÇMALIKLAR" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
İşte o açıklama;
Müzakereler dondu ya, hemen karşılıklı saçmalıklar ısıtılmaya başlandı. Akıncı'nın Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Konseyi toplantısına EDEK, DİKO ve Lillikas tepki gösterdi. Güney kuzeydeki 206 otele "yasak" getirdi. Tahsin Bey Rum ve Maronitlere gelen yardımlardan vergi alacağını açıkladı. Alın size "vizyon"!!!
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