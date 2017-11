Erhürman: “Dönüşümü sağlayabilecek parti CTP’dir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin daha güzel bir ülke yaratmak için var olduğunu, memleketi yaşanır olmaktan çıkarmalarına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Erhürman dün akşam Güzelyurt’ta katıldığı toplantıda, CTP’nin geçmişte çok iyi işler yanında hatalar da yaptığını, öz eleştiri sürecinden geçtiğini ve çıkardığı derslerle yoluna devam ettiğini ifade etti. CTP’nin yükseliş trendinde olduğunu belirten Erhürman, “Ülkede ihtiyaç duyulan dönüşümü sağlayabilecek olan parti CTP’dir” dedi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Güzelyurt Genişletilmiş İlçe Meclisi toplantısına katılan Erhürman, haysiyet, adalet, üretim ve hizmet konuları üzerinde durdu. Erhürman ayrıca yeni seçim sistemi hakkında da üyeleri bilgilendirdi.

“YAPTIKLARI AYYUKA ÇIKTI”

CTP’nin hükümetten ayrılmasının ardından geçen 18 ayda UBP ve DP’nin bildik zihniyetleriyle ülkeyi kaosa soktuğu görüşünü ifade eden Erhürman, “memleketi talan etmek için adeta yemin etmişçesine bir yönetim sergilediklerini, çevrelerini ihya etmek için yapmadıklarını bırakmadıklarını” belirtti.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her türlü yolsuzluğu yaptılar, her türlü menfaati adaletsizce dağıttılar. Dağıtmadıkları tek bir menfaat kalmadı. Ama bu 18 ayın geçmiş UBP dönemlerinden bile çok önemli bir farkı var. Bu kez yaptıkları hiçbir şey gizli kalmadı, her şey ayyuka çıktı. Halkın olan biten her şeyden haberi oldu. CTP gerek Meclis’te gerek sokakta yaptığı muhalefetle olanı biteni halkımıza anlattı. Gazeteler boy boy yazdı. Ama bunlar yine yüzümüze baka baka ‘hukuk mukuk tanımam’ diyerek yakınlarına, ailelerine arsa, kredi, istihdam dağıttı. Tüm bu olanlardan her bir Kıbrıslı Türkün haberi vardır. Eğer halkımız tüm bu yaşadıklarımıza rağmen 7 Ocak’ta sandığa gidip yeniden bu partilere yetki verirse geleceğimizi bir kez daha çalmalarına izin vermiş olacak. Ama ben biliyorum ki bu olanlar halkımızın onurunu fazlasıyla zedeledi. Bu sıradan bir seçim değildir. Bu seçim Kıbrıs Türk halkının geleceğine, çocuklarına, torunlarına nasıl bir ülke bırakmak istediğine karar vereceği seçimdir.”

“BU GİDİŞAT DEĞİŞECEK”

Her bir CTP’liye büyük görev düştüğünü belirten Erhürman, “Önümüzdeki 70 günü hiç dinlenmeden, uyumadan tüm halkımıza dokunarak geçirmek zorundayız. Bizim bugünlerde dinlenme lüksümüz yoktur. Bu memleketi yaşanır olmaktan çıkarmalarına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Geçmişte kime oy vermiş olursa olsun her bir insana ulaşarak, insanoğlunun unutkanlığından yararlanıp eski zihniyetlerin kendilerini allayıp pullamalarına izin vermeyeceklerini de belirten Erhürman, bu gidişatı bu düzenden rahatsız olan Kıbrıs Türk halkıyla birlikte değiştireceklerini kaydetti. Erhürman, “Yağma yok; bu gidişat değişecek. CTP bu ülkede yüzde 45’lere ulaşmış bir partidir. 1970’ten beri bizimle kol kola bu yolda yürümüş her bir arkadaşımızla bizleri birleştiren şey daha güzel bir ülke yaratma hayalidir. Biz daha güzel bir ülke yaratmak için varız” dedi.

“CTP YÜKSELİŞ TRENDİNDEDİR”

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Son dönemlerde yapılan anketlerin bize söylediği tek bir şey var o da CTP’nin yükseliş trendinde olduğudur. Birileri kara propaganda için bu sonuçları kullansa da CTP’nin umudun partisi olmasının önüne kimse geçemeyecek. CTP’nin esas aktörü olan örgütü daha sahneye yeni çıkıyor. Bu yükselişin önüne de kimse geçemez. Esas olan bizim inanıp inanmadığımızdır. İnandığımız şey de bu memlekette bir şeyler değişecekse bunu bir tek CTP’nin kadrolarının yapacağıdır. Geçmişte çok iyi işler yaptık, geçmişte hatalar da yaptık, öz eleştirimizi de yaptık, çıkardığımız derslerin de etkisiyle bu sistemi şimdi değiştirmek için yola çıktık. Bu halkın özgüvenini yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu halkın haysiyetli, adil, üreten bir sistemi yaratabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz.”