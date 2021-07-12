Erhürman: DP Genel Sekreteri Sn. Afet Özcafer ibretlik şeyler söylüyor...

DP, tatil sonrası nisabın sağlanamayacağını, bu nedenle erken seçime gidileceğini bildiği için hükumetten çekilmiyor.

İşte Erhürman'ın açıklaması;

DP Genel Sekreteri Sn. Afet Özcafer ibretlik şeyler söylüyor:

1. DP, tatil sonrası nisabın sağlanamayacağını, bu nedenle erken seçime gidileceğini bildiği için hükumetten çekilmiyor.

2. Sn. Saner'in istediği DP'yi isyan ettirerek hükumetten çekilmesini sağlamak ve kurultaysız seçime gitmektir.

Anayasa'yı tekrar tekrar ihlal ederek meşruiyetini tamamen yitiren yok hükmündeki hükumetin hala varmış gibi davranmasının sebeplerini böylece öğrenmiş olduk. Oysa "hükumet"ten yapılan açıklamalara göre, pandemi ve/veya ekonomiydi sebep! Bunca sıkıntının içinde, adına "hükumet" denilen büyük bir yalanla zaman kaybetmeye devam ediyoruz!!!