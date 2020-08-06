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Erhürman: Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka?

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Erhürman: Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka?
Erhürman: Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erhürman hükümeti eleştirerek “Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka? Bu kadar sorumsuzluk, ciddiyetsizlik, basiretsizlik ortadayken bir de aklımızla dalga geçmeyin bari!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka

Ankara'dan 100 yataklı pandemi hastanesi haberi geldiğine göre, beş aydır bu konuda bir tek adım dahi atılmamış olmasını mali yetersizliğe mi bağlıyoruz yani?

Eğer para yoksaydı niye bugüne kadar yedi-sekiz ayrı "müjde" verildi bu halka? Bu kadar sorumsuzluk, ciddiyetsizlik, basiretsizlik ortadayken bir de aklımızla dalga geçmeyin bari!”

 

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