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Erhürman: Eğitimde Ayakları Yere Basan Bir Sistem Kuracağız

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Erhürman: Eğitimde Ayakları Yere Basan Bir Sistem Kuracağız
Erhürman: Eğitimde Ayakları Yere Basan Bir Sistem Kuracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hazırlayacakları programla üç yıl içerisinde tam gün eğitime geçeceklerini, bunu da ayakları yere basan bir sistemle oluşturacaklarını söyledi. Erhürman, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Girne 23 Nisan İlkokulu ve Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekili adayları da eşlik etti. CTP’nin eğitim ve ekonomi politikalarından bahseden Erhürman, tam gün eğitim konusunda öğretmenlere bilgi verdi. Güçlü bir şekilde hükümete gelmek istediklerini dile getiren Erhürman, eğitimi, tarım ve hayvancılığı, ekonomiyi planlayacaklarını vurguladı.

 

“OKULLARIN KAPALI OLDUĞU DÖNEMDE PLANLAMA YAPMADILAR”

CTP lideri Tufan Erhürman, okulların bir yıldan fazla bir süreyle kapalı kaldığını ancak yüz yüze eğitim için herhangi bir planlama yapılmadan eğitim yılının açıldığını belirterek,  öğretmenlerin de bundan olumsuz etkilendiğini söyledi. Çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğinin seyreltilmiş eğitim sayesinde daha da belirginleştiğini kaydeden Erhürman, bunun nedeninin beceriksizlik, basiretsizlik, plansızlık, programsızlık ve gailesizlikle ilgili olduğunu dile getirdi. Hükümet koltuklarında oturanların bu kriz ortamında bir yıl boyunca sadece kurultay hesaplarına odaklandığını ve ülke sorunlarına yoğunlaşmadıklarını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ne yaptığı belli olmayan, amaçsız, yönetmeyen bir yapıyla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

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“SENDİKALARLA İLİŞKİLER TAMAMEN KOPARILDI”

Öğretmen sendikaları tarafından geçtiğimiz gün online eğitime geçildiği yönündeki açıklamasının ardından Eğitim Bakanlığı’nın “Yüz yüze eğitim devam edecek” açıklaması yaptığını hatırlatan Tufan Erhürman, iki farklı açıklama gelmesinden dolayı öğrencilerin ve velilerin kararsızlık içerisinde bırakıldığını söyledi. Hükümetin sendikalarla ilişkisinin tamamen koptuğunu ve diyalog yolunun kapandığını kaydeden Erhürman, hükümetin sorun çözme becerisine sahip olmadığını bir kez daha yineledi.

 

“KADROLARIN ARTIRILMASI GEREKİYOR...”

CTP’nin tam gün eğitime geçilmesiyle ilgili projesinden de bahseden Erhürman, 3 yıl içinde bunun hayata geçeceğini ifade etti. Okulların bugünkü halinin çok ciddi eksiklikler barındırdığını ve bu eksikliklerle bir günde tam gün eğitime geçilemeyeceğini aktaran Erhürman, “Kadroların artırılması gerekiyor. Yüzlerce öğretmenlik yapma yetkisine sahip ama iş bulamayan gencimiz var. Velilerin birçoğu çocuklarını tam gün orada kalabilsin diye özel okula gönderiyor. O insanların bütçesi düşmesin diye tam gün eğitim diyoruz” dedi.

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