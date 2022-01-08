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Erhürman: Ekonomide Devlet Politikası Yaratacağız

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Erhürman: Ekonomide Devlet Politikası Yaratacağız
Erhürman: Ekonomide Devlet Politikası Yaratacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa’da da yeri olan uzun vadeli kalkınma planlarını hayata geçirerek ekonomide devlet politikası yaratacaklarını söyledi. Erhürman, Girne’de Pia Bella Hotel’de düzenlenen ekonomi buluşmasına katıldı. Erhürman’a milletvekili adayları da eşlik ederken, Girne bölgesindeki esnaf, iş insanları ve üreticiler de yoğun ilgi gösterdi. Ekonominin pandemi ve döviz krizinden dolayı büyük zarar gördüğünü ancak buna hükümettekilerin gailesizliklerinin de eklendiğinin altını çizen Erhürman, hükümet edenlerin özel sektöre, emekçilere ve esnafa “Sizin devletiniz yok” mesajı vermeye çalıştığını ifade etti. Pandemi döneminde hükümete “Özel sektöre gereken desteği verin” çağrıları yaptıklarını anımsatan Erhürman, buna rağmen uyarılarına kulak asılmadığını ve maliyenin bu sebepten dolayı tarihin en yüksek iç borçlanmasını gerçekleştirdiğini açıkladı.

 

“HÜKÜMETLERİN İSTİKRARSIZLIĞINDAN ETKİLENMEYECEK BİR PLANLAMA YAPACAĞIZ”

Geride kalan 3 yılın ekonomide büyük yaralar açtığını belirten CTP lideri Tufan Erhürman, bu yapıyı hükümetlerin istikrarsızlığından etkilenmeyecek bir şekilde planlayacaklarını söyledi. Anayasa’da da yeri olan uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planlarını hayata geçireceklerini belirten Erhürman, bunu meclisten geçireceklerini ve ekonomide devlet politikası yaratacaklarını vurguladı. Halkın alım gücünü, emek piyasasını ve öngörülebilirliği de korumak için gelirleri dövize sabitleyeceklerinin altını çizen Erhürman, vergi gelirlerini de tabana yayarak adil bir şekilde vergi toplayacaklarını belirtti. Vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerini, vergilendirilmiş gelirlerin vergisini ise düşüreceklerini açıklayan Erhürman, bu konuda adil bir anlayış içerisinde olacaklarını kaydetti.

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“KAYNAKLARI KÜLLİYE YAPIMINA DEĞİL, EKONOMİYE AKTARACAĞIZ”

TC ile imzalanacak olan protokollere de vurgu yapan protokole kendi kalkınma eylem planlarında belirledikleri unsurları yazacaklarını dile getirdi. Türkiye’den gelecek olan kaynakları külliye yapımı için değil, ekonomiyi ayağa kaldıracak yatırımlara harcayacaklarının altını çizen Tufan Erhürman, bu ülkede AB ile ilişkilerin temelini oluşturan partinin CTP olduğunu, AB kaynaklarını da bu ülkeye akıtmaya devam edeceklerini söyledi. Lokmacı, Derinya ve Aplıç gibi kapıların CTP döneminde açıldığını anımsatan Erhürman, Mağusa ve Baf kapılarını açacaklarını vurguladı. “2018’de döviz krizi ortasında nasıl kendi ayaklarımız üstünde durduysak, yine kendi ayaklarımız üstünde duracağız” diyen Erhürman, “CTP’nin kuracağı ve büyük ortağının Kıbrıs Türk halkı olduğu hükümetle bu ekonomiyi hep birlikte büyüteceğiz. Lafla değil, daha önce yaptığımız gibi. Bu iş buraya kadar. 23 Ocak’ta CTP geliyor” şeklinde konuştu.

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