Erhürman: Ekonomik olarak varoluş mücadelesi veriyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Sönmezler Ocağı’nı ve Lefkoşa’da bazı işletmelerle esnafı ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretleri esnasında Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya ve Sıla Usar İncirli, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit eşlik etti. Erhürman ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak varoluş mücadelesi verdiğini vurguladı. İşletme sahipleri ise ortada muhatap alacak yetkili bulamadıklarını belirtirken, gün geçtikçe ekonomik olarak daha da kötü bir duruma gidildiğini dile getirdiler. CTP heyeti Sönmezler Ocağı’nda anı fotoğrafı da çektirdi.

ERHÜRMAN: ÜLKEYİ YERLE BİR ETMEYE ANT İÇTİLER

Sönmezler Ocağı’nda konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Tufan Erhürman, geçtiğimiz 10 aylık süreçte yaşananlar hakkında bilgi verdi. Erken seçime gitmekten başka çare kalmadığı vurgulayan Erhürman, istifa eden Azınlık Hükümeti’nin derdinin ve gailesinin halk olmadığını belirtti. Dövizin patlayacağının çok önceden belli olduğunu söyleyen Erhürman, kriz masası kurulması gerektiğini aylar önceden defalarca söylediklerini vurguladı. Azınlık Hükümeti yetkililerinin ülkeyi yerle bir etmeye ant içtiklerini ifade eden Erhürman, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Kıbrıslı Türklerin ekonomik varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Erhürman, çiftçilerin, hayvancıların ve esnafın çok zor durumda olduğunun altını çizdi.