Erhürman, Ekonomik Örgütlerle buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu sabah Ekonomik Örgütlerle buluştu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman New York’ta konuşulan her konusunun ekonomiyle bağlantısına dikkat çekti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Turizm ve Sayahat Acenteleri Birliği, İş Kadınları Derneği, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, Kıbrıs Türk Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği yetkilileriyle bir araya gelen Erhürman, New York temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti; ancak öncesinde Tufan Erhürman, basına kısa bir açıklama yaptı. Toplantıda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy ve MYK Üyeleri Ürün Solyalı, Filiz Besim ve Fikri Toros da eşlik etti. Ülkedeki ekonomik belirsizliklere ve siyasi öngörülebilirliğin kaybına dikkat çeken Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Ülke çalkantılı günlerden geçiyor”

“Bu toplantıyı organize ederken böyle bir süreçte olacağımızı öngöremedik. Ekonominin en temel ihtiyaçlarından biri olan öngörülebilirlik maalesef siyasette de kaybolmuş durumda. New York’taki temaslarımızda da en fazla öne çıkan başlık ekonomi oldu. Kıbrıs sorununa ve güven yaratıcı önlemler üzerinde durduğumuz her tartışma, nihayetinde ekonominin güneye kayması, turizm ve inşaat sektörlerindeki gelişmeler, enerji konusunda yaşananlar ve yaşanması muhtemel durumlarla birleşti.”

“Gündemdeki meseleler gerçeklikle uyuşmuyor”

Erhürman, New York’ta yaptığı temaslarda Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli konuların tartışıldığını ve ekonomiye dair ciddi izlenimlerle döndüklerini belirtti. Görüşmelerin odağında inşaat, turizm ve enerji sektörleri gibi kritik başlıkların yer aldığına dikkat çeken Erhürman, ekonomi ve enerji konularındaki gelişmelerinin, adanın geleceğini ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı. Erhürman, “Bu gelişmelerin orta ve uzun vadede adanın ekonomisi üzerinde derin etkiler bırakacağı aşikar” dedi. Ayrıca, Erhürman, ülke gündeminin gerçek sorunlarla örtüşmediğini belirterek, “Sahanın gerçekliği ile siyasetin içine sokulduğu durum birbiriyle örtüşmüyor. Çok acil yapılması gereken işler varken gündemdeki meseleler bu gerçeklikle uyuşmuyor” dedi. Toplantıda Erhürman, New York temasları çerçevesinde edindiği izlenimler detaylıca paylaşıldı ve bundan sonraki sürece dair örgütlerle görüş alışverişinde bulunuldu.