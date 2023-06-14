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Erhürman, ekonomik tedbirleri değerlendirdi!

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CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin ekonomik tedbirlerini değerlendirdi, eleştirilerde bulundu.
Erhürman, ekonomik tedbirleri değerlendirdi!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, şunları kaydetti:

Hükumet, "döviz kurundaki değişikliğe göre fiyatlama yapıp yapmadığına ilişkin tüm perakendeciler denetlenecek" diyor.

Denetlenince ne olacak, yaptırımı mı var? Bunu geçelim!

Daha önemlisi şu: Bu söylediğiniz, tüm fiyatların döviz kurlarına göre belirlendiğinin nihayet itirafı. Bu durumda insanların gelirlerinin de döviz kuruna göre belirlenip belirlenmediğini kim denetleyecek? 

Her şey döviz kuruna göre zamlanırken, asgari ücretlinin, özel sektör çalışanının, emeklinin, kamu görevlisinin döviz kuruna göre belirlenmeyen maaşı ve alım gücünün düşmesi ne olacak?  

Şimdi anladınız mı stabil para birimine endeksli muhasebe siteminin ne demek olduğunu?

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