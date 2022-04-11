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Erhürman: “Elektrik ve alkol konusunda hükümet dalga geçiyor”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin halkla dalga geçtiğini söyledi... Erhürman, “Dalga geçiyorsunuz… dememizi istemiyorsanız, halkla dalga geçmeyin” dedi.
Erhürman: “Elektrik ve alkol konusunda hükümet dalga geçiyor”

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin halkla dalga geçtiğini söyledi. 

Konu hakkında Tufan Erhürman şu ifadeleri kullandı; 

“Bir sürü tartışma içinde bir de üslup tartışması yapılıyor. Kabahat halka dalga geçmek mi? Dalga geçildiğini ifade etmek mi? Gerçekten samimiyetle oturanlar burada ki çok az kaldı: Bu elektrik zammı ve alkollü içki konusunda yaşananların normal olduğunu düşünüyor. Halka dalga geçmek değil mi bu?

Başbakan Sucuoğlu deseydi ki reaksiyonu gördük, hatadan dönmek erdemdir, üzerinde çalışacağız. Bunu deseydi başka bir şey anlayacaktık ama çıktı dedi ki çok ilginç; rakamlar vererek KW saat bazında da alkolde de tek tek saydı.. Sonra Maliye Bakanı Sunat Atun çıktı ve dedi ki 180 milyon maliyeti var bu işin, dedi. Bunun üzerine kuzuların sessizliği…

Maliye bakanı Atun. KIB-TEK’ten sorumlu da O. Peki soru şu; devletin içindeki hangi kademe bu KW üzerinden hesabı yaptı ve Başbakan onu alarak açıklama yaptı. Maliye ve KIB-TEK’teki bürokrasi değil. Hangisi, Tarım Bakanlığı mı? Sucuoğlu’nun eline o kâğıdı kim verdi Allah aşkına? Bir de İndirimle ilgili işlemlerde Koronavirüs olunmuş ve işler yapılamamış… Halkla dalga geçiyorsunuz, meclis ile de çünkü bunlar söylenirken Başbakan ve Maliye Bakanı burada değil. Verilecek cevapları olsaydı zaten burada olurlardı”

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