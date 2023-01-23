  • BIST 5.524,05
  • Altın 1163.985
  • Dolar 18.8046
  • Euro 20.455
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Erhürman: Elektrikte amacınız nedir?

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümete bir takım sorular yöneltti, eleştirilerde bulundu.
Erhürman: Elektrikte amacınız nedir?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümete bir takım sorular yöneltti, eleştirilerde bulundu. 
Hükümete sorular soracağını belirten Erhürman, ilk olarak elektrik konusuna değindi. Erhürman, "Elektrikte amacınız  enterkonnektemidir, yoksa bir elektrik santralinden kablo çekip elektrik satın almak mıdır?" diye sordu. "Alım garantisi var mıdır?, varsa koşulları nelerdir?, Bu işin kaç yılda tamamlanması planlanıyor?' diye soran Erhürman, 'bunların cevabını verin ki bu haber müjde mi değil mi bilelim' dedi. 


Yatırım maliyetlerinin faturalara yanısıp yansımayacağını soran Erhürman, 'bu soruların cevabı ortada yok, karşımıza çıkıp müjde veriyoruz diyorsunuz' ifadelerini kullandı. 

Sorularının cevaplanmadığı takdirde, neye evet denildiğini asla öğrenemeyeceklerini belirten Erhürman, maliyet ve yönetim konusunda müzakere etmeniz gerekecekse etmelisiniz. Bu Kıbrıs Türkü'nün geleceği açısından çok ama çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

Erhürman sözlerinin devamında  TC'deki sağlık olanaklarından yaralanılması, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik, TPİC'le elektrik anlaşması ve ilaç eksikliği, naylon poşetlerin yasaklanması konularında sorular yöneltti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürcafer: Derinya'daki konutların kimlere verileceği belirlenmeli23 Ocak 2023 Pazartesi 11:36
  • Dikkat! Elektrik kesintisi23 Ocak 2023 Pazartesi 11:29
  • Baybora: Okulları ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakan Nazım Çavuşoğlu’dur23 Ocak 2023 Pazartesi 11:13
  • Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler Derneği, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti23 Ocak 2023 Pazartesi 10:17
  • Dikmen’de yoldan çıkıp takla atan araçta 3 yaralı23 Ocak 2023 Pazartesi 10:06
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi!23 Ocak 2023 Pazartesi 10:02
  • Dikmen'de Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı23 Ocak 2023 Pazartesi 09:30
  • Cumhuriyet Meclisi, bugün toplanacak23 Ocak 2023 Pazartesi 09:16
  • Taner Ulutaş yazı... "UBP, Seçim ve AK Parti Kıbrıs Temsilciliği"23 Ocak 2023 Pazartesi 08:47
  • Tandoğan Yalkut yazdı..."Dayanamadım"23 Ocak 2023 Pazartesi 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti